Eine Konzertnacht in der Dominikanischen Republik wird zur Katastrophe. Das Dach der Disco stürzt ein. Mehrere Dutzend Menschen sterben. Unter den Opfern ist auch ein früherer Baseball-Star.

Ex-Baseball-Star Octavio Dotel ist bei dem verheerenden Unglück in einer Disco in der Dominikanischen Republik gestorben.

Santo Domingo - Bei dem Einsturz des Dachs einer Diskothek in der Dominikanischen Republik ist der frühere Baseball-Star Octavio Dotel im Alter von 51 Jahren gestorben. Das bestätigte der Sprecher der Baseball-Profiliga in der Dominikanischen Republik, Satosky Terrero, der US-Nachrichtenagentur AP. Zunächst hatte es noch geheißen, dass Dotel aus den Trümmern gerettet und in ein Krankenhaus gebracht worden war.

Dotel lief in seiner Karriere für 13 verschiedene Teams in der nordamerikanischen Profiliga Major League Baseball (MLB) auf. 2011 gewann er mit den St. Louis Cardinals die World Series und damit den Titel in der MLB.

Weiterer Ex-Profi unter den Opfern

Unter den Opfern ist in Tony Blanco noch ein weiterer ehemaliger Baseball-Profi. Er spielte eine Saison in der MLB und acht Jahre in Japan. Auch Nelsy Cruz, Schwester des früheren MLB-Spielers Nelson Cruz und Gouverneurin der Provinz Monte Cristi, kam bei dem Unglück ums Leben.

„Wir sprechen den Familien und Freunden aller Betroffenen sowie unserem Kollegen Nelson und seiner gesamten Familie unser tief empfundenes Beileid aus“, erklärte MLB-Boss Rob Manfred.

Mindestens 79 Menschen gestorben - Ursache noch unklar

Bei dem Einsturz des Disco-Dachs in dem Club „Jet Set“ in der Hauptstadt Santo Domingo sind mindestens 79 Menschen gestorben und weitere 155 verletzt worden.

Teile des Dachs waren während eines Konzertes des Merengue-Sängers Rubby Pérez in der Nacht zum Dienstag auf die Feiernden gestürzt. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.