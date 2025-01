Das Städtischen Klinikum trauert um Holm Grossmann. Der Mediziner hatte seit 2020 an dem Haus in Alten gearbeitet.

Schock, Trauer und Bestürzung: Chefarzt am Städtischen Klinikum in Dessau plötzlich verstorben

Dessau-Rosslau/MZ. - Schock, Trauer und Bestürzung am Städtischen Klinikum in Alten: Holm Großmann, Chefarzt der Klinik für Gefäß- und Endovaskuläre Chirurgie/Phlebologie, ist am Dienstag, 14. Januar im Alter von 57 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben. Das hat das Klinikum am Donnerstag mitgeteilt.

Großmann hatte die Chefarztposition am Städtischen Klinikum Dessau am 1. Oktober 2020 übernommen, nachdem er zuvor sieben Jahre für das MediClin Herzzentrum Coswig tätig war. Als Gefäß- und Herzchirurg war er nach Angaben des Klinikums „ein leidenschaftlicher Operateur, der das operative Spektrum am Klinikum deutlich erweitert hat“. Auch die Entwicklung des interdisziplinären Gefäßzentrums habe Großmann tatkräftig vorangetrieben.

„Der Verlust schmerzt uns alle sehr. Mit Dr. Großmann verlieren wir einen hochgeschätzten Kollegen, der sich sehr für unser Klinikum engagiert hat “, zeigte Joachim Zagrodnick, der Ärztliche Direktor des Dessauer Klinikums, seine Betroffenheit.

„Vor allem seine Frau und seine Tochter müssen nun eine schwere Last tragen“, drückte Zagrodnick ihnen sein Mitgefühl aus und wurde von Verwaltungsdirektor André Dyrna darin unterstützt: „Wir alle, die ihn kannten und schätzten, sind in Gedanken bei seiner Familie.“ Die gesamte Betriebsleitung und die Belegschaft trauere um Großmann.