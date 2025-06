London - Der britische Gitarrist und Songschreiber Mick Ralphs ist tot. Das einstige Bad-Company-Mitglied starb im Alter von 81 Jahren, wie seine Band mitteilte und der „Rolling Stone“ unter Berufung auf Ralphs Familie berichtete. Der Rock-Musiker hinterlässt demnach seine Partnerin, zwei leibliche Kinder sowie drei Stiefkinder. Bad Company war in diesem Jahr in die „Rock & Roll Hall of Fame“ aufgenommen worden.

„Unser Mick ist von uns gegangen“, schrieb Sänger Paul Rodgers. „Er hat uns außergewöhnliche Songs und Erinnerungen hinterlassen. Er war mein Freund, mein Songwriting-Partner und ein großartiger und vielseitiger Gitarrist, der den größten Sinn für Humor hatte.“ Die Band hatte sich 1973 zusammengetan, zuvor war Ralphs Teil von Mott The Hoople.

Seinen letzten Auftritt mit seiner Band hatte der Gitarrist im Oktober 2016, wenig später erlitt er einen Schlaganfall, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Laut „Rolling Stone“ verbrachte er die vergangenen Jahre in einem Pflegeheim.