Am Mittwoch, dem 20. August, meldet sich die ZDF-Krimisendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" mit fünf neuen Kriminalfällen zurück – einer davon ist in Magdeburg passiert.

Fall aus Magdeburg soll am Mittwoch bei "Aktenzeichen XY" aufgeklärt werden

Im August sollen bei der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" fünf Verbrechen aufgelöst werden.

München. - Nur wenige Wochen nach der spektakulären Juli-Ausgabe kehrt das ZDF-Format „Aktenzeichen XY … ungelöst“ zurück. Am Mittwoch, dem 20. August, um 20.15 Uhr wird die nächste Sendung mit fünf neuen, erschütternden Fällen ausgestrahlt – darunter auch ein Verbrechen aus Magdeburg.

Wie gewohnt hofft Moderator Rudi Cerne dabei auf die Mithilfe der Zuschauer, um entscheidende Hinweise zur Aufklärung der Verbrechen zu erhalten.

„Aktenzeichen XY … ungelöst“ – fünf neue Fälle am Mittwoch im ZDF

Wie das ZDF bekannt gibt, reicht die Palette der Fälle von einem brutalen Überfall auf ein älteres Ehepaar bis hin zu einem Raub mit Geiselnahme in einer Bank.

Der Überfall auf das ältere Ehepaar ereignete sich im Juni 2024 in Magdeburg. Dort hatte sich das Paar aus dem Salzlandkreis seine Ersparnisse in einer Bankfiliale auszahlen lassen. Anschließend wurde ihnen die sechsstellige Summe im Parkhaus gestohlen.

Besonders erschütternd ist auch die Geschichte einer jungen Frau, die nach einem Kegelabend auf dem Heimweg verfolgt wird.

XY-Preis wird verliehen: ZDF ehrt Menschen, die Straftaten verhindern

Auch ein bewaffneter Überfall auf einen Supermarkt und ein besonders auffälliger Täter bei einem weiteren Raubüberfall werden im Studio neu aufgearbeitet. Es können aber auch noch neue Fälle dazukommen, die kurzfristig in die Sendung aufgenommen werden.

Neben den Verbrechen widmet sich die Sendung auch wieder dem XY-Preis. Er ehrt Menschen, die durch besonders mutiges Handeln Straftaten verhindern oder zur Aufklärung beitragen konnten. Im August wird ein Mann geehrt, der bei einer Prügelei in der Nacht als einziger Zeuge eingeschritten war.