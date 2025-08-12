Mit Waffen bedrohten die Täter Mitarbeiter von Geschäften und erbeuteten Bargeld. Noch weiß die Polizei nicht, wer hinter den Überfällen steckt. Durch einen Fernsehbeitrag soll sich das ändern.

In der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ wird eine Raubserie aus dem Landkreis Vechta vorgestellt. (Symbolbild)

Vechta - Eine Raubserie aus dem Landkreis Vechta wird am 20. August in der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ vorgestellt. Bei den vier Taten zwischen Oktober 2023 und März 2024 überfielen jeweils mehrere Männer mit Waffen Geschäfte und erbeuteten Bargeld, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mitteilte.

Die Ermittler hoffen demnach auf neue Hinweise und Ermittlungsansätze. Informationen, die zur Aufklärung der Taten und zur Ermittlung der Täter führen, werden demnach mit 5.000 Euro belohnt.