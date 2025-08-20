In der Schlagersendung "Immer wieder sonntags" begrüßt Moderator Stefan Mross am 24. August wieder zahlreiche Sängerinnen und Sänger. Diese Acts sind mit dabei.

Diese Stars sind am 24. August bei "Immer wieder sonntags" von der Partie

Seit 2005 moderiert Stefan Mross die ARD-Schlagersendung "Immer wieder sonntags".

Rust. – Pünktlich um 10.03 Uhr beginnt Moderator Stefan Mross (49) jeden Sonntag seine Show "Immer wieder sonntags" in der ARD – so auch am 24. August.

Seit mehr als 20 Jahren präsentiert der 49-Jährige im Europa-Park mit guter Laune Gäste aus der Schlagerszene.

Eloy de Jong tritt bei "Immer wieder sonntags" auf

Mit dabei ist an diesem Sonntag auch Eloy de Jong. Der 1973 in Den Haag geborene Sänger und Moderator wurde Anfang der 1990er Jahre als Mitglied der Boygroup "Caught in the Act" berühmt.

Eloy de Jong tritt als Gast bei "Immer wieder sonntags" auf. (Foto: Imago/Kirchner-Media)

1999 geriet er in den Fokus der Öffentlichkeit, als er sich öffentlich outete. Damals war er mit Stephen Gately, Mitglied der Boygroup "Boyzone", liiert.

2004 startete De Jong seine Karriere als Solosänger. 2017 veröffentlichte er seine erste deutschsprachige Single. Mit seinem Schlageralbum "Kopf aus – Herz an", das er 2018 veröffentlichte, stieg er in Deutschland auf Platz drei und Österreich auf Platz zwei der Charts ein.

Das sind die Gäste bei "Immer wieder sonntags" am 24. August 2025

Hansi Hinterseer

Simone & Charly Brunner

Linda Fäh

Eloy de Jong

Monique

Achim Petry

Bianca Holzmann

Bernd Stelter

Uta Bresan

Alexander Rier

Francine Jordi

Königlich Bayrisches Vollgas Orchester

"Immer wieder sonntags" seit 30 Jahren in der ARD

Die Musikshow "Immer wieder sonntags" wird seit 1995 live aus dem Europa-Park in Rust von der ARD übertragen. 2005 übernahm Stefan Mross die anfänglich von Max Schautzer moderierte Sendung.

Seit 2022 wird die Show nicht mehr direkt aus dem Europa-Park gesendet, sondern aus dem wenige Kilometer entfernten Wasserpark Rulantica.

Am 10. August 2025 feierte Mross sein 30-jähriges Jubiläum bei der Schlagersendung.

"Immer wieder sonntags" läuft sonntags um 10.03 Uhr in der ARD. Zudem können die Aufzeichnungen in der Mediathek abgerufen werden.