Als DDR-Autor veröffentlichte Manfred Jendryschik bei Suhrkamp und als Kulturdezernent seiner Geburtsstadt Dessau zog er 1990 in die Politik. Jetzt ist er mit 82 Jahren gestorben.

HALLE/MZ. - Dass ausgerechnet er, der Dichter, einmal in der Politik landen würde, hatte Manfred Jendryschik nie für möglich gehalten. Und dann auch noch in der Kommunalpolitik: dem Ernstfall des Problem-Managements. Aber der bereits 46-Jährige hatte 1990 keine andere Chance. Jendryschik, bei Suhrkamp verlegter DDR-Autor, über Jahre Vize-Chef des halleschen Bezirksschriftstellerverbandes, musste sich neu erfinden. In einer Zeitung fand er die Anzeige, dass seine Geburtsstadt Dessau den Posten des Kulturdezernenten – genauer: Kultur, Bildung, Tourismus – ausgeschrieben hatte.