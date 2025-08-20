Firmen bieten viele Jobs: Die Zahl der Stellenangebote ist in Sachsen-Anhalt trotz Wirtschaftsflaute überraschenderweise sehr stabil. Viele Unternehmen müssen Altersabgänge ausgleichen.

Fachkräfte in technischen Berufen sind auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt gefragt. Menschen die arbeitslos werden, finden meist schnell wieder einen neuen Job.

Halle/MZ. - Trotz wirtschaftlicher Flaute in Sachsen-Anhalt haben sich die Jobperspektiven überraschenderweise nicht deutlich verschlechtert. Im ersten Halbjahr 2025 haben 18.134 Unternehmen 149.524 Stellen ausgeschrieben. Das ist im Vergleich zum Vorjahr nur ein leichter Rückgang von 0,5 Prozent.