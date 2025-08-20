Neue Jobs Exklusive Studie: Zahl der Stellenangebote in Sachsen-Anhalt stabil
Firmen bieten viele Jobs: Die Zahl der Stellenangebote ist in Sachsen-Anhalt trotz Wirtschaftsflaute überraschenderweise sehr stabil. Viele Unternehmen müssen Altersabgänge ausgleichen.
20.08.2025, 17:43
Halle/MZ. - Trotz wirtschaftlicher Flaute in Sachsen-Anhalt haben sich die Jobperspektiven überraschenderweise nicht deutlich verschlechtert. Im ersten Halbjahr 2025 haben 18.134 Unternehmen 149.524 Stellen ausgeschrieben. Das ist im Vergleich zum Vorjahr nur ein leichter Rückgang von 0,5 Prozent.