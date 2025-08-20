weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Verdacht auf Betrug an Hochschule: Antworten in Prüfung per Whatsapp?

In einem englischsprachigen Studiengang der Hochschule Magdeburg-Stendal scheinen sich Studenten während einer Prüfung die Antworten zugeschickt zu haben. Wie sich der Betrug abgespielt haben soll.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 20.08.2025, 17:50
Die Hochschule Magdeburg-Stendal hat den jetzt unter Verdacht stehenden Studiengang 2022 gegründet.
Die Hochschule Magdeburg-Stendal hat den jetzt unter Verdacht stehenden Studiengang 2022 gegründet. (Foto: dpa)

Magdeburg/MZ - Die Hochschule Magdeburg-Stendal untersucht einen möglichen Fall von Prüfungsbetrug. Der MZ vorliegende Chatverläufe legen nahe, dass mehrere ausländische Studenten während einer obligatorischen Deutschprüfung im Februar 2024 per WhatsApp mit den korrekten Antworten versorgt wurden.