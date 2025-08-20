Mogeln in der Deutschprüfung Prüfungsantworten per WhatsApp? Verdacht auf Betrug an der Hochschule Magdeburg
In einem englischsprachigen Studiengang der Hochschule Magdeburg-Stendal scheinen sich Studenten während einer Prüfung die Antworten zugeschickt zu haben. Wie sich der Betrug abgespielt haben soll.
Aktualisiert: 20.08.2025, 17:50
Magdeburg/MZ - Die Hochschule Magdeburg-Stendal untersucht einen möglichen Fall von Prüfungsbetrug. Der MZ vorliegende Chatverläufe legen nahe, dass mehrere ausländische Studenten während einer obligatorischen Deutschprüfung im Februar 2024 per WhatsApp mit den korrekten Antworten versorgt wurden.