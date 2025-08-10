Der Tod von Torjäger Frank Mill hat viel Trauer im deutschen Fußball ausgelöst. Eine Würdigung des DFB sorgt im Nachgang für viel Unverständnis.

Essen - Wegen einer Traueranzeige für den in der vergangenen Woche gestorbenen früheren Weltmeister Frank Mill hat sich der Deutsche Fußball-Bund Ärger mit Fans von Rot-Weiss Essen eingehandelt. In einer Anzeige des DFB in regionalen Zeitungen sind Mills Erfolge und seine früheren Vereine Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf erwähnt - nicht aber sein Heimatclub Essen.

„Ärgerlicher Fehler“

Der DFB hat sich inzwischen nach Angaben von Mediendirektor Steffen Simon für den „ärgerlichen Fehler“ entschuldigt. „Natürlich hätte Frank Mills Ausbildungsverein Rot-Weiss Essen in unserem Nachruf eine entsprechende Würdigung finden müssen. Wir bitten, diesen Fehler in aller Form zu entschuldigen“, sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig der „Bild“, die wie die „WAZ“ zuerst über den Vorgang berichtet hatte.

Mill war als 14-Jähriger zu Rot-Weiss Essen gewechselt. An der Hafenstraße entwickelte er sich zum Torjäger und schoss 1980/81 in der 2. Liga 41 Tore. In den sozialen Medien äußerten Anhänger des Traditionsclubs ihren Unmut über den Fauxpas des DFB.