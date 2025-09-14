Er plante für Dezember ein Comeback im Ring - doch dazu wird es nicht mehr kommen. Der frühere Champion Ricky Hatton ist Medienberichten zufolge gestorben.

Manchester - Der frühere Box-Weltmeister Ricky Hatton ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Alter von 46 Jahren gestorben. Wie unter anderem die „Manchester Evening News“ und die Nachrichtenagentur PA berichteten, sei der Brite in seinem Haus in der englischen Stadt Hyde tot aufgefunden worden. Laut eines Polizeisprechers, der den Namen des Gestorbenen nicht öffentlich nannte, werde der Tod aktuell als nicht verdächtig eingestuft. Auch die BBC und die Zeitung „The Sun“ berichteten darüber.

Hatton plante Box-Comeback im Dezember

Hatton gewann während seiner Karriere Weltmeistertitel im Halbweltergewicht und Weltergewicht. Wegen seines aktiven Boxstils und seiner bodenständigen Art außerhalb des Rings war er für die Fans einer der beliebtesten Boxer seiner Generation. Im Juli hatte Hatton noch bekanntgegeben, dass er für einen Kampf gegen Eisa Al Dah im Dezember in Dubai in den Boxsport zurückkehren werde.

Große Trauer in der Boxszene

Der frühere Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury nannte seinen gestorbenen Landsmann eine „Legende“ und schrieb bei Instagram emotionale Abschiedsworte: „Es wird immer nur einen Ricky Hatton geben.“

Auch der Profibox-Verband WBA drückte seine Trauer über den Tod von Ricky „The Hitman“ Hatton aus. „Ein wahrer Champion, ein unbezwingbarer Geist und eine Legende des Sports. Dein Vermächtnis wird in jedem Kampf und in den Herzen der Boxfans auf der ganzen Welt weiterleben“, schrieb die WBA auf der Plattform X: „Ruhe in Frieden, Ricky.“

Nach seiner aktiven Karriere arbeitete Hatton unter anderem als Box-Promoter und -Trainer. Außerdem nahm er Einladungen für TV-Shows wie die englische Ausgabe von „Dancing on Ice“ an.