Vor dem Heimsieg gegen Erfurt besiegelt der HFC die weitere Zusammenarbeit für Hauptsponsor Halloren. Der Chef des Süßigkeitenproduzenten erklärt die Vision.

Erfolg für den HFC: Halloren bleibt bis 2029 Hauptsponsor - und hat eine Vision

Halle/MZ/FAB - Am Ende marschierte für ein stimmiges Gesamtbild sogar eine Hallorenkugel auf den Rasen des Leuna-Chemie-Stadions. Das Maskottchen des Süßwarenproduzenten, eine übergroße Version des bekanntesten Produkts, war am Samstag vor dem Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt mit dabei, als der Hallesche FC und Halloren die Verlängerung ihrer Partnerschaft besiegelten. Bis 2029 bleibt der Hauptsponsor an Bord, wird weiter das Trikot des Fußball-Regionalligisten zieren.