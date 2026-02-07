weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Erfolg für den HFC: Halloren bleibt bis 2029 Hauptsponsor - und hat eine Vision

Unterschrift im sTadion Erfolg für den HFC: Halloren bleibt bis 2029 Hauptsponsor - und hat eine Vision

Vor dem Heimsieg gegen Erfurt besiegelt der HFC die weitere Zusammenarbeit für Hauptsponsor Halloren. Der Chef des Süßigkeitenproduzenten erklärt die Vision.

Aktualisiert: 07.02.2026, 18:54
Halloren-Chef Darren Ehlert (r.) unterzeichnete den Vertrag im Stadion. HFC-Präsident Jürgen Fox freut es.
Halloren-Chef Darren Ehlert (r.) unterzeichnete den Vertrag im Stadion. HFC-Präsident Jürgen Fox freut es. (Foto: Objektfoto)

Halle/MZ/FAB - Am Ende marschierte für ein stimmiges Gesamtbild sogar eine Hallorenkugel auf den Rasen des Leuna-Chemie-Stadions. Das Maskottchen des Süßwarenproduzenten, eine übergroße Version des bekanntesten Produkts, war am Samstag vor dem Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt mit dabei, als der Hallesche FC und Halloren die Verlängerung ihrer Partnerschaft besiegelten. Bis 2029 bleibt der Hauptsponsor an Bord, wird weiter das Trikot des Fußball-Regionalligisten zieren.