Der Hallesche FC ist mit einem Heimsieg in das Pflichtspieljahr 2026 gestartet. Gegen Rot-Weiß Erfurt gelang im Leuna-Chemie-Stadion ein verdienter 1:0-Erfolg.

Fakhro als Matchwinner: HFC siegt im Jubiläumsspiel gegen Erfurt

Malek Fakhro erzielte das 1:0 für den HFC.

Halle/MZ - Mit einem 1:0 gegen Rot-Weiß Erfurt hat der Hallesche FC am Samstag nicht nur einen erfolgreichen Start in das Regionalliga-Jahr 2026 hingelegt, sondern vor 8.900 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion auch den 60-jährigen Vereinsgeburtstag versüßt.