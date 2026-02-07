Francesca Lollobrigida sorgt auf dem olympischen Eis in Mailand für eine Sensation. Die Eisschnellläuferin gewinnt das erste Gold für den Gastgeber - und das mit einer Rekordzeit.

Mailand - Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida hat über die 3.000 Meter sensationell das erste Gold für Olympia-Gastgeber Italien gewonnen. Die 35-Jährige siegte in Mailand in einer olympischen Rekordzeit von 3:54,28 Minuten vor Ragne Wiklund aus Norwegen (3:56,54 Minuten) und der Kanadierin Valérie Maltais (3:56,93 Minuten).

Lollobrigida, die die Großnichte der berühmten Schauspielerin Gina Lollobrigida ist, ist die erste italienische Eisschnelllauf-Olympiasiegerin in der Geschichte der Spiele. Die Niederlande um Topfavoritin Joy Beune ging überraschend leer aus. Beune enttäuschte als Vierte.

Deutsche Starterin Hofmann ohne Chance auf die Medaillen

Josie Hofmann als einzige deutsche Teilnehmerin landete im Milano Speed Skating Stadium vor den Augen von Ex-Eisschnellläuferin Claudia Pechstein in 4:06,54 Minuten auf dem 14. Platz.

Die Olympiasiegerin von 2010 über die 3.000 Meter, Martina Sablikova aus Tschechien, musste ihren Start krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Es sei die „schwerste sportliche Entscheidung“ ihres Lebens gewesen, äußerte Sablikova auf Instagram.