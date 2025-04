Der hallesche Wuk-Theater-Chef Tom Wolter ist am Montag völlig überraschend gestorben. Er wurde 56 Jahre alt.

Halle (Saale)/MZ. - Die hallesche Theaterszene und auch die Stadtpolitik haben am Montag einen außergewöhnlichen Menschen verloren. Tom Wolter, künstlerischer Leiter des Wuk-Theaters und Vorsitzender der Stadtratsfraktion Volt/Mitbürger ist überraschend gestorben. Nach MZ-Informationen soll er einen medizinischen Notfall gehabt haben. Wolter wurde 56 Jahre alt.

In seinem Umfeld herrscht große Bestürzung. Weggefährten zeigen sich entsetzt und sprachlos. Ein gesundheitliches Problem hatte sich bei dem Schauspieler nicht angedeutet. Wolter stand mitten im Leben.

Wolter war gebürtiger Leipziger, hat an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelsohn Bartholdy“ Schauspiel studiert und lebte seit 1992 in Halle. Er hatte sechs Kinder und zwei Enkelkinder. 2025 hatte er mit seinem Wuk-Theater die geteilte Intendanz des kulturellen Themenjahrs der Stadt übernommen. 2024 war er zum fünften Mal in den halleschen Stadtrat gewählt worden. Er war nicht nur Fraktionsvorsitzender, sondern auch Vereinsvorsitzender und Gründungsmitglied der Wählergruppe „Mitbürger für Halle“.

Wie es nun im Wuk-Theater am Holzplatz weitergeht, ist unklar. Wolters Platz im Stadtrat wird an diesem Mittwoch auf jeden Fall leer bleiben.