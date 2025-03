Los Angeles - Die US-amerikanische Schauspielerin und Ex-Frau von Medien-Ikone David Hasselhoff, Pamela Bach-Hasselhoff, ist tot. „Unsere Familie ist zutiefst betrübt über den kürzlichen Tod von Pamela Hasselhoff. Wir sind dankbar für die Liebe und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit“, schrieb David Hasselhoff in einem Post auf Facebook.

Auch das Management der Schauspielerin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Tod. Mehrere US-Medien bezogen sich auf die Gerichtsmedizinische Behörde in Los Angeles, wonach Bach-Hasselhoff am Mittwoch leblos in ihrem Haus aufgefunden wurde und die Todesursache noch untersucht wird.

Angaben über ihr Alter gehen auseinander - Bach-Hasselhoff war übereinstimmenden Informationen zufolge allerdings über 60 Jahre alt. Dem Magazin „People“ zufolge heiraten Hasselhoff und Bach 1989 und ließen sich im Jahr 2006 wieder scheiden.

Bekannt wurde Bach-Hasselhoff unter anderem durch Auftritte in der Kultserie „Baywatch“ - das spätere Paar lernte sich allerdings bei Dreharbeiten der Erfolgsshow „Knight Rider“ kennen. Bach-Hasselhoff und David Hasselhoff haben zusammen zwei Töchter, Taylor und Hayley, sowie eine Enkelin.