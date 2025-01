Merseburg/MZ. - Merseburg hat einen seiner engagiertesten Einwohner verloren. Wie die Stadt bestätigte, verstarb der langjährige Stadtratsvorsitzende Hans-Hubert Werner in der Nacht zum Donnerstag – nur wenige Tage nach seinem 80. Geburtstag. In den vergangenen Monaten hatte er sich wegen einer schweren Erkrankung weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zuvor bekleidete Werner jedoch eine Fülle von meist ehrenamtlichen Aufgaben und prägte so die jüngste Geschichte seiner Heimatstadt entscheidend mit.

