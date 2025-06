Los Angeles/Washington - Der US-Musiker Sly Stone ist tot. Er sei nach einem langen Kampf gegen eine Lungenerkrankung und an den Folgen weiterer gesundheitlicher Probleme im Umfeld seiner Familie gestorben, hieß es in einer Mitteilung seiner Band. Stone wurde demnach 82 Jahre alt.

Sylvester Stewart - so sein bürgerlicher Name - wurde im März 1943 als zweites von fünf Kindern in Denton (US-Bundesstaat Texas) geboren. Seinen Spitznamen „Sly“ verdankt er einem Freund, der den Vornamen in der Grundschule falsch ausgesprochen hatte.

Mit seiner Band „Sly & the Family Stone“ beeinflusste Stone in den 60er und 70er Jahren die Funkmusik in den Vereinigten Staaten. Zu seinen bekanntesten Songs gehören den Angaben nach „Everyday People“, „Thank You (Falletinme Be Mice Elf Again)“ und „Family Affair“. Seine Musik enthielt auch Elemente aus Psychedelic Rock, Soul, Gospel und Jazz.