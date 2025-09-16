Er war einer der erfolgreichsten Schauspieler des zwanzigsten Jahrhunderts: Robert Redford ist tot. Die amerikanische Kino-Legende verstarb im Alter von 89 Jahren.

Die amerikanische Schauspiel-Legende Robert Redford ist tot. Er starb im Alter von 89 Jahren..

Sundance (USA). - Die Hollywood-Legende Robert Redford ist tot. Dies berichtet die "New York Times". Demnach verstarb der amerikanische Schauspieler und Regisseur am frühen Dienstagmorgen im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in Sundance im US-Bundesstaat Utah.

Cindi Berger, Geschäftsführerin der PR Agentur Rogers & Cowan PMK, gab in einer Erklärung an, dass er im Schlaf verstorben sei. Eine genaue Todesursache wurde vorerst nicht genannt.

Robert Redford: Erfolge vor und hinter der Kamera

Robert Redford wurde während den späten 1960er Jahren zu einem der größten Stars Hollywoods. Zwischen 1973 und 1976 galt er als der kassenträchtigste Schauspieler der Traumfabrik. Mit Filmen wie „Zwei Banditen“, „Der Clou“, „Die Unbestechlichen“, „Jenseits von Afrika“ und „Der Pferdeflüsterer“ machte er sich unvergesslich. Doch Redford blieb nicht nur vor der Kamera erfolgreich.

Als Regisseur führte er bei neun Spielfilmen Regie. Für sein Debüt „Eine ganz normale Familie“ gab es 1981 den Oscar.

Robert Redford bekam Oscar für sein Lebenswerk

Im Jahr 2002 bekam er den Ehrenoscar verliehen. Doch nicht nur als Schauspieler und Regisseur wurde Redford ausgezeichnet. Er gründete das Sundance Institutes, welches für das berühmte Sundance Film Festival verantwortlich ist und seit Jahrzehnten zu den wichtigsten weltweit gehört.

Außerdem engagierte sich Redford sehr für den Umweltschutz. Er unterstützte unter anderem den Natural Resources Defense Council.

Robert Redford: Privatleben abseits der Kameras

Sein Privatleben hielt Redford stets aus den Schlagzeilen heraus. Bereits mit 22 heiratete Reford die spätere Historikerin Lola Van Wagenen. 1985 ließen die beiden sich scheiden. Gemeinsam haben sie vier Kinder. Ihr erstgeborener Sohn starb im Alter fünf Monaten. Sohn James, ebenfalls Filmemacher, erlag im vorigen Oktober mit 58 Jahren einer Krebserkrankung.