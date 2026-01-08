vorlesen ist eine feine Sache. Eine dieser Tätigkeiten, die wirklich Spaß machen. Der Große liest inzwischen selbst, gern auch mal länger als er dürfte. Bleibt der Kleine, und der genießt das gemeinsame Lesen mit einer Inbrunst, als würden wir ihm das Tor zum Zauberreich aufsperren.

Wäre da nicht – Sie ahnen es – die Auswahl der Literatur: immer wieder dieselben Bücher. Zuerst der Grüffelo. Seit Wochen stapfen wir mit der Maus denselben Waldweg entlang, hören dieselben Warnungen und Ausreden und könnten das Buch inzwischen im Schlaf rezitieren. Und wenn der Grüffelo endlich besiegt ist?

Dann wechseln wir – na klar – zu Grimms Märchen: Hänsel und Gretel. Eben noch ein erfundenes Monster, jetzt Bereitschaft zum Kinderaussetzen. Von Lebkuchenhaus bis Hexenofen ist es nur ein kurzer Schritt. Und wir fragen uns: Wer hat beschlossen, dass das Gute-Nacht-Lektüre ist?

Also tun wir, was Eltern nun einmal tun: blättern zurück, jagen die Maus durch den Wald, setzen zwei Kinder aus und schieben die Hexe in den Ofen – alles kurz vorm Schlafengehen.

Ich bin Katrin Wurm und habe zwei Kinder - vier und zwölf Jahre alt.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Sachsen-Anhalt im Wintersturm: Einige Schulen schließen am Freitag ihre Tore - Schulbusse fahren nicht

Schul- und Kitaweg: Schneechaos am Morgen: Was passiert, wenn Eltern zu spät zur Arbeit kommen?

Familien aufgepasst: Diese Neuerungen bringen 2026 mehr Geld – und mehr Rechte!

Neujahrsbabys: Wie süß! Diese Babys sind an Neujahr in Sachsen-Anhalt auf die Welt gekommen

"Hello World", steht auf der Mütze der kleinen Emilie. Mindestens sechs neue Babys sind am 1. Januar 2026 in Sachsen-Anhalt geboren. (Foto: Klinikum Frankfurt/Oder)

Sicherheit im Verkehr: „Aber der hat doch gewunken!“ – Warum Eltern mit Kindern trotzdem stehen bleiben sollten

Jetzt also doch: Sachsen-Anhalts Schulen bekommen strengere Leitlinien für den Umgang mit Smartphones - unser Kollege Jan Schumann kommentiert: Schulen brauchen gleiche Regeln

Bildung I: Lehrermangel bleibt in Sachsen-Anhalt weiter akut - was der Bildungsminister plant

Bildung II: Leichter durch den Schulalltag - Pädagogische Unterrichtshilfen werden ausgebildet

Politische Bildung: Mehr Schüler in Sachsen-Anhalt besuchen Gedenkstätten

Vornamen-Ranking: Welche Babynamen 2025 in Sachsen-Anhalt vorn lagen

Urlaubsplanung 2026: Wann und wie lange die Kinder in Sachsen-Anhalt Ferien haben

Spielzeug: Lautsprecher, Licht und Chip statt nur Noppen - Lego stellt einen neuen interaktiven Baustein vor, der das klassische Spielen verändern soll – ganz ohne Bildschirm

Social Media: Hilfe! Mein Kind will Influencer werden. Warum ein Leben auf Social Media nicht nur Spaß und schnelles Geld bedeutet – und wie Eltern ihre Kinder begleiten können

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Lena (3) weiß, was sie will:

"Am liebsten esse ich Mamarinen." Lena (3)

Wittenberg: Der Brand in der Kindertagesstätte Klettermax hat erhebliche Folgen. Wo und wie die Kinder jetzt untergebracht werden sollen

Stendal: „Ich bin dann die Dumme“ - Alleinerziehende Mutter von fehlenden Hortplätzen frustriert

Mansfeld-Südharz: „Sofort einen Simultan-Übersetzer gekauft“ - Wie das Startchancen-Programm an Schulen wirkt

Burgenlandkreis: Jugendliche blicken mit Sorge auf 2026. Worüber sich die FSJler Sorgen machen und was sie von der Politik erwarten

Naumburg: Mit Baby bei der Stange bleiben: Was Schwangerschaft und Geburt im „Hochleistungssport“ Pole-Dance bedeuten

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Auf einen Blick: Der Winter hat Sachsen-Anhalt fest im Griff: Ob Rodelspaß im Harz, eine Runde auf dem Eis oder jede Menge Theater und Musical mit Aladin und Tarzan - Familien können am Wochenende viel erleben - Hier sind die spannendsten Tipps für Familien in Sachsen-Anhalt von Nord nach Süd!

Apropos: Schlitten raus und los - Das sind die schönsten Rodelpisten im Harz

Aber Vorsicht: Schnee, Eisregen, Kälte - Da kommt etwas auf die Region zu. Das Finale der Woche soll ungemütlich werden

Also vielleicht lieber Spaßbad? Das Badeparadies Maya mare in Halle hat wiedereröffnet: Spektakuläre Effekte, phantasievolle Rutschenwelt - Was das Maya mare nach dem Umbau alles zu bieten hat

oder Fliegen im Windkanal: Teenager werden es lieben - neues Indoor-Skydiving im Saalekreis eröffnet

Außerdem haben wir noch diese Tipps:

Hasselfelde im Harz: In Pullman City startet das Schlittenhunderennen nach acht Jahren wieder auf Kufen

Ein Schlittenhundegespann startet in der Westernstadt Pullman City Harz in Hasselfelde. (Foto: dpa)

Planetarium Merseburg: Welche himmlischen Spektakel 2026 unter der Kuppel zu erleben sind

Stadtmuseum Halle: Puppenstube, Kaufmannsladen, Kartenspiele aus Halle - Womit Kinder früher gespielt haben

Leipzig: Tropenleuchten und süßer Koala - So bunt startet der Zoo Leipzig ins neue Jahr

Campen im Winter: Diese Plätze in Sachsen-Anhalt haben für Besucher geöffnet

Jerichower Land: Ob selbstgemachtes Eis in Zerben, Camping in Bergzow oder ein Imagefilm - in Elbe-Parey hat man sich einiges einfallen lassen, um Familien an der Elbe zu locken

