Deutsche Teilung, Auschwitz, Buchenwald: 480 Fahrten zu Gedenkstätten hat die Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen-Anhalt 2025 gefördert. Damit erlebten Jugendliche die Geschichte im Land.

Magdeburg - Die Landeszentrale für politische Bildung hat im vergangenen Jahr eine deutliche Steigerung bei den Fahrten von Schülern zu Gedenkstätten verzeichnet. Allein an den gut 480 Fahrten von Jugendgruppen hätten etwa 10.000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen, teilte die Landeszentrale mit. Die Fahrten seien unter anderem zu den Gedenkstätten im Land, aber auch nach Buchenwald, Auschwitz, Treblinka und Theresienstadt gegangen.

Insgesamt hätten die Angebote der Landeszentrale im vergangenen Jahr rund 40.000 Menschen erreicht. Im Vergleich zum Jahr 2024 war das ein deutlicher Rückgang. 2024 waren es im Jahr zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes und der Europa- und Kommunalwahlen rund 67.000 Menschen, die die Landeszentrale für politische Bildung erreichte.