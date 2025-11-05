Alle Jugendlichen sollen Tatorte des Nationalsozialismus besichtigen müssen – das verlangt Sachsen-Anhalts Landesschülerrat mit Blick auf rechtsextreme Tendenzen im Bundesland. Die Politik ist allerdings skeptisch.

Das frühere Konzentrationslager Buchenwald dient heute als Gedenkstätte und erinnert an die Verbrechen in Nazi-Deutschland.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landesschülerrat hat gegenüber dem Landtag gefordert, dass alle Jugendlichen mindestens eine Gedenkstätte des Nationalsozialismus besuchen müssen. Die Schülerratsvorsitzende Lucienne Balke begründete dies mit zunehmenden rechtsextremen Einstellungen unter Jugendlichen. „Wenn wir uns die Wahlumfragen für die nächste Landtagswahl anschauen, muss etwas getan werden“, sagte Balke am Mittwoch in einer Anhörung des Bildungsausschusses im Landtag.