Riesiges Logistikzentrum in der Börde Hinter den Kulissen von Amazon in Sachsen-Anhalt

75.000 Artikel täglich: Beim Logistikriesen Amazon ist vor Weihnachten „Peak Season“. Warum es im 13 Fußballfelder großen Logistikzentrum in Osterweddingen in Sachsen-Anhalt trotzdem ruhig bleibt.

Von Hanna Schabacker Aktualisiert: 22.12.2025, 15:47
Erstaunlich geordnet: Ein Blick in das Amazon Logistikzentrum in Sülzetal in der Börde. Obwohl die Zeit vor Weihnachten zu den stressigsten im Jahr gehört, läuft der Betrieb ruhig.  (Foto: Hanna Schabacker)

Sülzetal/MZ - Wer kurz vor Weihnachten an Paketlogistik denkt, hat wahrscheinlich ein Bild im Kopf: Dauerpiepen, Stau auf der Rampe, überall Eile und Menschen, die gestresst hin und her rennen. Und genau deshalb ist die Überraschung groß, wenn man im Amazon-Logistikzentrum in Osterweddingen (Börde) ankommt: Es ist die sogenannte Peak Season – also die Hochsaison. Trotzdem herrscht in der Halle eine erstaunliche Ruhe.