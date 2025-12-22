Der hallesche IHK-Präsident Sascha Gläßer fordert entschiedene Reformen, damit die Wirtschaft wieder Tritt fasst. Der Kammerchef spricht auch über seinen Umgang mit der AfD.

Halle/MZ. - Wichtige Industriebranchen in Sachsen-Anhalt, wie die Chemie oder die Autozulieferbranche, stecken in der Krise. Der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau macht dafür vor allem strukturelle Probleme verantwortlich. „Die wirtschaftliche Lage ist deutlich dramatischer als das, was im Augenblick von der Politik getan wird“, sagt Sascha Gläßer im Gespräch mit MZ-Wirtschaftsredakteur Steffen Höhne. Welche Reformen er fordert und wie er die Lage am Arbeitsmarkt einschätzt.