Seit den Sommerferien gibt's für mehrere Schulen in Mansfeld-Südharz Hilfe bei der Schulentwicklung. Hat sich der Schulalltag dadurch schon verändert? Die MZ hat nachgefragt.

„Sofort einen Simultan-Übersetzer gekauft“ - Wie das Startchancen-Programm an Schulen in Mansfeld-Südharz wirkt

Lesenacht an der Grundschule Südwest: Eine von sechs geförderten Schulen in MSH.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Im August fiel der Startschuss: Insgesamt sechs Schulen in Mansfeld-Südharz werden im Rahmen des bundesweiten Startchancen-Programms unterstützt. Das richtet sich an Bildungseinrichtungen in besonders herausfordernden Lagen: Die ausgewählten Schulen - 4.000 sind es bundesweit - erhalten zusätzliche Gelder, um damit ihr Personal aufzustocken, neue Räumlichkeiten zu schaffen und zusätzlich eigene Projekte umzusetzen.