Am ersten Tag 2026 konnten mindestens sechs neue Sachsen-Anhalter begrüßt werden. Das erste Neujahrsbaby kam in Sangerhausen auf die Welt.

Wie süß! Diese Babys sind an Neujahr in Sachsen-Anhalt auf die Welt gekommen

Sechs neue Erdenbürger haben in 2026 als Neujahrsbabys in Sachsen-Anhalt das Licht der Welt erblickt.

Magdeburg/Halle (Saale). – In Sachsen-Anhalt können sich ganz zu Beginn des neuen Jahres gleich mehrere Eltern über Nachwuchs freuen.

Am schnellsten war wohl der kleine Taim, der drei Minuten nach Mitternacht in Sangerhausen das Licht der Welt erblickte.

Der kleine Ayan wurde kurz darauf, um 2.30 Uhr, im Magdeburger Klinikum geboren. Und er hatte es eilig, wie das Klinikum auf Instagram mitteilt: "Nach vorzeitigem Blasensprung und medikamentöser Einleitung haben Hebamme Franziska Gütter und Ärztin im Dienst Eva Nebel die schnelle Geburt betreut."

An der Klinik für Geburtshilfe am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle kam gegen Mittag des 1. Januar 2026 die kleine Pauline auf die Welt.

Happy New Year: Emilio ist Halles Neujahrsbaby. (Foto: Universitätsmedizin Halle)

Etwas später, am Abend, begrüßte die Uniklinik in Halle mit Emilio Fritz ihr erstes Neujahrsbaby. Und im Naumburger SRH-Klinikum kam am Nachmittag die kleine Romy Michelle zur Welt.

Am 1. Januar um 14.40 Uhr kam Romy Michelle in Naumburg auf die Welt. (Foto: Constanze Matthes)

Im Harzklinikum ist Baby Henry am 2. Januar auf die Welt gekommen. (Foto: Dörte Salomon)

Im Harzklinikum in Wernigerode konnte man am 2. Januar das erste Baby begrüßen: Henry. Er kam in der Nacht von Donnerstag zu Freitag auf die Welt.