Das ging schnell: Am 1. Januar, 0.03 Uhr erblickte der kleine Taim in Sangerhausen das Licht der Welt. Damit könnte er auch landesweit an der Spitze liegen.

Nur drei Minuten nach Neujahr - Taim ist erstes Baby in Mansfeld-Südharz

Das erste Neujahrsbaby ließ 2026 in Mansfeld-Südharz nicht lange auf sich warten.

Sangerhausen/MZ. - Das Jahr 2026 war erst ganze drei Minuten alt, da erblickte in Sangerhausen bereits das erste Baby das Licht der Welt. Der kleine Taim brachte bei seiner Geburt 3.680 Gramm auf die Waage und maß 51 Zentimeter. Für seine Eltern Berro Hussam und Alhabbal Rabah ist Taim das erste Kind. Mutter und Sohn sind wohlauf, teilte die Helios-Klinik Sangerhausen nun mit.