Am 1. Januar in Naumburg geboren Willkommen Romy Michelle: Neujahrsbaby macht Karsdorfer Patchwork-Familie glücklich
Im Naumburger SRH-Klinikum erblickt am Neujahrstag die kleine Romy Michelle das Licht der Welt. Was ihre Familie vor der Geburt erlebte und wie viele Babys im Naumburger Krankenhaus 2025 geboren worden sind.
Von Constanze MatthesNaumburg - Das Naumburger SRH-Klinikum hat ein Neujahrsbaby – und Karsdorf eine neue Einwohnerin. Punkt 14.40 Uhr kam die kleine Romy Michelle zur Welt und tat ihren ersten Atemzug.