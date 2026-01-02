Am 1. Januar in Naumburg geboren Willkommen Romy Michelle: Neujahrsbaby macht Karsdorfer Patchwork-Familie glücklich

Im Naumburger SRH-Klinikum erblickt am Neujahrstag die kleine Romy Michelle das Licht der Welt. Was ihre Familie vor der Geburt erlebte und wie viele Babys im Naumburger Krankenhaus 2025 geboren worden sind.