Am 1. Januar in Naumburg geboren Willkommen Romy Michelle: Neujahrsbaby macht Karsdorfer Patchwork-Familie glücklich

Im Naumburger SRH-Klinikum erblickt am Neujahrstag die kleine Romy Michelle das Licht der Welt. Was ihre Familie vor der Geburt erlebte und wie viele Babys im Naumburger Krankenhaus 2025 geboren worden sind.

02.01.2026, 16:01
Andre Dönitz, Nancy Thielbeer und ihr gemeinsamer Sohn Paul freuen sich über die kleine Romy Michelle, die am 1. Januar um punkt 14.40 Uhr im Naumburger SRH-Klinikum zur Welt kam.
Von Constanze MatthesNaumburg - Das Naumburger SRH-Klinikum hat ein Neujahrsbaby – und Karsdorf eine neue Einwohnerin. Punkt 14.40 Uhr kam die kleine Romy Michelle zur Welt und tat ihren ersten Atemzug.