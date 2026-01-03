Kaum hat das Jahr 2026 begonnen, erblicken im Wernigeröder Harzklinikum gleich mehrere Kinder das Licht der Welt. Wer hat das Rennen um den Titel „Neujahrsbaby“ gewonnen und wie fällt die Geburtenbilanz für das Jahr 2025 im Landkreis aus?

Das Neujahrsbaby 2026 des Landkreises Harz ist im Wernigeröder Harzklinikum geboren worden.

Landkreis Harz. - Herzlich willkommen im Leben! Am Wernigeröder Standort des Harzklinikums wurden seit dem Jahreswechsel – bis in die Mittagsstunden des 2. Januars 2026 – bereits vier Kinder geboren. Doch wie heißt das offizielle Neujahrsbaby des Landkreises Harz und wo lebt seine Familie?