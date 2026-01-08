Brand in Wittenberger Kindertagesstätte Klettermax hat erhebliche Folgen. Wo und wie die Kinder jetzt untergebracht werden sollen.

Wittenberg/MZ. - „Wir sind immer noch dabei, uns zu sortieren“, sagt am Mittwochnachmittag Corinna Reinecke, die Geschäftsführerin des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt. Der verheerende Brand in der Kindertagesstätte „Klettermax“ in der Nacht zum Freitag hat für Erschütterung gesorgt und erhebliche Konsequenzen.