Sonderzüge von und nach Halle zur Eisleber Wiese am Wochenende, die Oper meldet Rekorde, zwei brennende Transporter beschäftigen die Feuerwehr nachts in Silberhöhe: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 16. September 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle: Das ist los am Dienstag

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

„Heute in Halle“: Was ist gerade los in der Stadt? Was bringt die Zukunft außer einem Zentrum? Welche Straße ist jetzt gerade gesperrt und sorgt für Stau? Aber auch: Was ist die gute Nachricht, auf die jeder so lange gewartet hat?

Was machen der HFC, die Saale Bulls, die Wildcats vom SV Union Halle-Neustadt und die anderen Sportler der Stadt?

Und überhaupt: Wer sind die Menschen, die gerade Halle prägen? Egal auf dem Platz, dem Eis oder auf der Platte, egal ob vor oder hinter den Kulissen. Was ist ihre Geschichte?

Das alles finden Sie hier im neuen Liveticker der MZ aus Halle. Und das Wichtigste zuletzt, aber eigentlich zuerst: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort unter dieser Adresse.

Und was gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 15. September.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Dabei geht das alles ganz einfach und ohne aufwendige „Suche“: Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie auch noch mal hier.

Aber jetzt zur Sache: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 16. September.

Das ist heute neu in Halle:

11.01 Uhr: Mit mehr als 500 Jahren Tradition und über einer halben Million Besucherinnen und Besuchern ist die Eisleber Wiese das größte und traditionsreichste Volksfest in Mitteldeutschland. Das Fest findet an diesem Wochenende auf dem Festgelände in Lutherstadt Eisleben statt.

Damit auch die Hallenser den Wiesenmarkt unbeschwert genießen können, setzt Abellio im Auftrag des Landes Sachsen-Anhalt auch in diesem Jahr wieder zusätzliche Züge in den Festnächten ein. Wie das Unternehmen meldet, verkehren in der Nacht von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag verkehren der S-Bahn-Linie S 7 zwischen Halle (Saale) und Sangerhausen.

In Richtung Halle können die Fahrgäste dann auch um 0.39 Uhr und 1.39 Uhr in den Zug nach Hause steigen. In Richtung Sangerhausen fährt in den beiden Nächten ein zusätzlicher Zug um 1.53 Uhr.

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt „Hier in Halle" jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.

Lesen Sie hier heute von Frank Klemmer: Höher, schneller, weiter

Heute schreibt Ihnen den Newsletter Frank Klemmer. (Foto: Andreas Stedtler)

Wo sind all die Schilder in Halle hin?

10.22 Uhr: Unbekannte bringen auf den Straßen in Halle gerade die ganze Stadt durcheinander. „Kanena“ und noch mehr ist umgezogen.

Am Ortseingang von Nietleben in Höhe Stadion fehlt das Schild offenbar schon seit langem. (Foto: Undine Freyberg)

Aber wohin ist „Nietleben“ verschwunden? Mehr zur Spurensuche erfahren Sie hier.

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

Ein Workshop zur Ehrenamts-App

9.58 Uhr: Per App ein Ehrenamt finden: Schon seit einem halben Jahr ist die App „Engagiert in Halle“ auf dem Markt. Nutzer erhalten hier direkten Zugang zu 380 Engagement-Angeboten in Halle – von der spontanen Hilfe für wenige Stunden bis zu längerfristigen Einsatzmöglichkeiten.

Auch die Benutzerzahlen steigen kontinuierlich. Die Freiwilligen-Agentur, die das Projekt ins Leben gerufen hat, ist zufrieden mit dem Ergebnis: Menschen und Organisationen kommen hier schneller zusammen.

Am morgigen Mittwoch bietet die Agentur einen Workshop zur Bedienung der App an, für all jene, die im Umgang mit Handys weniger geübt sind. Dieser beginnt um 15 Uhr am Hansering 20. Eine Anmeldung vorab ist erforderlich unter Telefon 0345/200 28 10 oder online.

Neue Besucher: Oper Halle meldet Rekord

9.16 Uhr: Mit einem unerwarteten Rekordergebnis bei den Neubesuchern beendet die Oper Halle die Spielzeit 2024/2025: Wie die Bühnen Halle mitteilen, hätten sich 2.295 Menschen erstmals ein Ticket für eine Opernvorstellung gekauft. Ausgenommen seien Schulklassen und Gruppenangebote. Damit habe sich die Zahl der Neubesucher in der Sparte Oper im Vergleich zur Spielzeit 2022/2023 fast verfünffacht - ein Plus von rund 373 Prozent.

Für die Oper der Stadt melden die Bühnen Halle einen Rekord für die vergangene Spielzeit. (Foto: dpa)

Auch im längerfristigen Vergleich markiere die Spielzeit einen Höchststand: Gegenüber dem Durchschnitt der Spielzeiten 2016 bis 2019 (rund 761 Neubesucher pro Saison) bedeute das eine Steigerung von über 200 Prozent. Zudem habe die Oper Halle auch ihre treuen Gäste nicht verloren, wie ein Blick auf die Gesamtbesucherzahl beweist: Sie sei mit 59.187 Besuchern auf einem Zehnjahreshoch, heißt es.

Die Einnahmen von Oper und Ballett stiegen in der Spielzeit 2024/25 (ohne Gastspiele) verglichen mit dem Durchschnitt der Spielzeiten 2016 bis 2019 um rund 48 Prozent. Walter Sutcliffe, Künstlerischer Leiter der Oper Halle, erklärt, dass für viele Theater und Opernhäuser die Gewinnung von Neubesuchenden eine große Herausforderung darstelle. „Dass uns in Halle ein so deutlicher Zuwachs gelungen ist, obwohl unser strategischer Fokus nicht primär darauf lag, freut mich sehr. Denn wenn das Musiktheater eine Zukunft haben soll, brauchen wir neues Publikum."

Sucht ist Thema bei Tagung im Stadthaus

9.01 Uhr: Den Fachtag „Wege aus der Sucht – Prävention und Herausforderungen bei legalen Substanz- und Verhaltenssüchten“ veranstaltet am heutigen Dienstag der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz der Stadt Halle.

Die Tagung findet im Stadthaus statt und sollte von Oberbürgermeister Alexander Vogt am Morgen mit einem Grußwort eröffnet werden. Die Veranstaltung greife aktuelle Suchtthemen von Kindern und Jugendlichen auf, von subtanzgebundenen Abhängigkeiten bis hin zu digitalen Verhaltenssüchten, heißt es einer Mitteilung der Stadt.

Ziel sei es, pädagogische Fachkräfte aus den Bereichen Schule, Hort und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit für diese Thematik zu sensibilisieren und ihnen Ursachen, Folgen und wirksame Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Was junge Juristen von einem Familiengeheimnis lernen

8.32 Uhr: Sachsen-Anhalt geht bei der Juristenausbildung an der Martin-Luther-Universität in Halle einen bislang bundesweit einzigartigen Weg, um Antisemitismus zu bekämpfen.

Sylvia Salomon hilft, Referendaren der MLU das Unrecht der NS-Zeit näherzubringen. (Foto: Isabell Sparfeld)

Das Modellprojekt soll Bewusstsein für die Zukunft schaffen. Wie ein lang gehütetes Familiengeheimnis von Sylvia Salomon junge Juristen wirklich verändert, erzählen wir Ihnen hier.

Wer kennt den Mann, den die Kamera filmte?

8.05 Uhr: Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht das Polizeirevier jetzt nach einem Mann, der im April in der Leipziger Chaussee in Halle die Geldbörse einer Frau gestohlen hat.

Diesen Mann sucht die Polizei Halle nach dem Diebstahl. (Foto: Polizei)

Mehr dazu lesen Sie hier.

Sparplan: Bitter nötig, aber nicht genug

7.49 Uhr: Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt hat nun also umfassende Sparmaßnahmen präsentiert, um den städtischen Haushalt auf Vordermann zu bringen.

Das Stadthaus am Marktplatz in Halle - hier tagt der Stadtrat. (Foto: Jonas Nayda)

Auch wenn es hart klinge, es sei bitter nötig gewesen, findet unser Kollege Jonas Nayda in seinem Kommentar. Aber er sagt auch: Genug ist es trotzdem nicht.

Neue Spitze: Was muss die Bahn ändern?

7.31 Uhr: Wer führt künftig die Deutsche Bahn? Am kommenden Montag, 22. September, will Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) einen Namen für die Nachfolge von Bahnchef Richard Lutz nennen.

Halle als Knoten und sonst? Auch in Sachsen-Anhalt steht die Bahn vor großen Herausforderungen. (Foto: dpa)

Was der oder die Neue in Sachsen-Anhalt dringend anpacken muss und warum Halle einer der wichtigsten ostdeutschen ICE-Knoten ist, lesen Sie hier.

HFC: Platzsturm der Fans als Reaktion

7.14 Uhr: Der Hallesche FC hat am Montagabend mittels einer ausführlichen Stellungnahme Bilanz gezogen nach der Randale rund um das Regionalliga-Spiel gegen Chemie Leipzig am Freitagabend. Vorangegangen war laut Vereine eine Sicherheitsnachbesprechung mit Polizei, Ordnungsdienst und Stadionbetriebsgesellschaft.

Nach dem Spiel des HFC gegen Chemie Leipzig kam es zu tumultartigen Szenen auf dem Spielfeld. (Foto: imago/Picture Point)

Wies der Club trotz des Platzsturms der eigenen Fans vor allem die Fans und Spieler der BSG Chemie Leipzig in der Verantwortung für eine neue Stufe der Gewalt sieht, erklären wir Ihnen hier.

Laura Riedemann macht mit 27 Jahren Schluss

6.35 Uhr: Laura Riedemann war über Jahre die stärkste deutsche Rückenschwimmerin, nahm zweimal an Olympia teil.

Laura Riedemann startete zweimal bei Olympischen Spielen. (Foto: Imago/Eibner)

Warum die Hallenserin jetzt mit 27 Jahre ihre Karriere beendet hat, erzählen wir Ihnen hier.

Feuerwehr-Einsatz in der Nacht

6.21 Uhr: In der Nacht zum Dienstag kam es in der Silberhöhe zu einem Einsatz der Feuerwehr: Zwei Transporter brannten aus.

Zwei Transporter wurde bei dem Brand in der Silberhöhe vollständig zerstört. (Foto: Marvin Matzulla)

Was bisher bekannt ist, lesen Sie hier.

Junge Richter, die auf Augenhöhe urteilen

6.13 Uhr: In Jugendgerichten entscheiden Gleichaltrige über die Maßnahmen für junge Straftäter. Andernorts werden sie bereits erfolgreich eingesetzt, um kriminelle Rückfälle vorzubeugen.

Im Harz gibt es bereits seit 2007 ein Jugendgericht. Dem Beispiel folgt Halle nun. (Symbolfoto: Andreas Stedtler)

Nun folgt Halle diesem Beispiel. Was genau das bringen soll und warum das gerade in Halle, für die Organisatoren Sinn macht, lesen Sie hier.

Wo der OB im Haushalt sparen will

5.57 Uhr: Der Haushaltsentwurf für Halle ist da. Wo Oberbürgermeister Alexander Vogt sparen will, um genau diesen zu finanzieren, dazu hat er jetzt eine Liste vorgelegt.

Alexander Vogt (parteilos) hat jetzt seinen ersten Haushaltsentwurf vorgelegt. (Foto: dpa)

Ein wichtiger Posten: Der OB hat auch die Hand an seinen eigenen Etat gelegt - und nicht nur bei anderen Kürzungen vorgeschlagen.