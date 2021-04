Wer geht und wer bleibt beim HFC?

Halle (Saale) - Bei zwölf Profis vom Halleschen FC laufen die Verträge oder die Leihgeschäfte zum 30. Juni 2021 aus. Sicher ist: Nicht für alle wird es in Halle weitergehen. Offen ist auch noch, ob Trainer Florian Schnorrenberg einen neuen Vertrag bekommt, selbst wenn der Klub den Klassenverbleib schafft. Eine geschätzte Tendenz, wer bleibt und wer den Klub verlassen wird.

Kai Eisele (Torwart, 25 Jahre)

Eisele hat seinen Stammplatz an Sven Müller verloren und wird als Nummer zwei nicht bleiben (wollen). Der HFC hat in Tim Schreiber bereits einen Nachfolger geholt. Tendenz: Eisele geht

Tom Müller (Torwart, 23 Jahre)

Schon vor der Saison wäre der Dessauer gerne gegangen, beim HFC ist er chancenlos. Die Tendenz ist mehr als kar: Müller geht

Tobias Schilk (Rechtsverteidiger, 29 Jahre)

Nach seiner schlimmen Verletzung kommt Schilk nicht wieder auf die Beide. Im Sommer hatte der HFC den Vertrag noch einmal verlängert, nun wird es aber wohl nicht weitergehen. Tendenz: Schilk muss seine Profikarriere beenden

Stipe Vucur (Innenverteidiger, 28 Jahre)

Der Österreicher ist gesetzt und eine wichtige Säule im HFC-Spiel. Der Verein will ihn halten und das dürfte bei Klassenernahlt auch gelingen. Tendenz: Vucur bleibt

Jannes Vollert (Innenverteidiger, 23 Jahre)

Das Leihgeschäft mit Werder Bremen endet im Sommer. Auch wenn sich Vollert seinen Anfang der Saison verlorenen Stammplatz zurückgeholt hat, werden sich die Wege wohl trennen. Tendenz: Vollert geht

Janek Sternberg (Linksverteidiger, 28 Jahre)

Auch wenn er durchaus regelmäßig zu Einsätzen kommt, hat sich Sternberg beim HFC keinesfalls unverzichtbar gemacht. Konkurrent Niklas Landgraf hat bereits verlängert, bei Sternberg deutet vieles auf Abschied hin. Tendenz: Sternberg geht

Lukas Boeder (Rechtsverteidiger, 24 Jahre)

Ähnlich wie bei Sternberg konnte auch Boeder trotz guter Einsatzzeiten nicht vollends überzeugen. Gut möglich, dass der HFC hinten rechts künftig anders plant. Tendenz: Boeder geht

Antonios Papadopoulos (Defensives Mittelfeld, 21 Jahre)

Einer der Gewinner der Saison beim HFC, ist inzwischen gesetzt und zeigt durch die Bank stabile Leistungen. Könnte daher allerdings auch andere, bessere Angebote bekommen. Tendenz: Papadopoulos bleibt

Anthony Syhre (Defensives Mittelfeld, 26 Jahre)

Kämpfte sich nach langer Verletzungspause zurück und absolvierte einige Einsätze. Machte seine Sache solide - aber reicht das für einen neuen Vertrag beim HFC? Tendenz: Syhre geht

Dennis Mast (Linkes/zentrales Mittelfeld, 29 Jahre)

Seine Rückkehr nach Halle verlief nicht wie erhofft. Auch wenn sich der Spieler wohlfühlt und gerne bleiben würde, ist er sportlich doch aktuell keine echte Verstärkung. Tendenz: Mast geht

Laurenz Dehl (Offensives Mitteldeld, 19 Jahre)

Das Leihgeschäft mit Union Berlin war ein Erfolg für alle Beteiligten. Das Talent nahm eine gute Entwicklung, half Halle sportliche weiter. Für die Bundesliga reichen Dehls Leistungen wohl noch nich: Warum also nicht ein Jahr in Halle dranhängen? Tendenz: Dehl bleibt

Braydon Manu (Linksaußen, 24 Jahre)

Der Poker ist eröffnet: In Halle blüht der sensible Tempodribbler auf, hat wieder Spaß am Fußball. Der HFC würde Manu gerne halten, muss sich dazu aber mit Darmstadt 98 einigen. Tendenz: Manu bleibt

(mz/Stand: 28. April 2021)