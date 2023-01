Halle (Saale)/MZ - Die Verteidigersuche beim Halleschen FC ist beendet: Am Mittwoch hat der Drittligist Alexander Winkler bis 2024 unter Vertrag genommen. In Halle bekommt der Innenverteidiger die Rückennummer 26.

Der 30-Jährige bringt die geballte Erfahrung aus 138 Drittligaspielen (fünf Tore) für den 1. FC Kaiserslautern und die SpVgg Unterhaching mit.

Winkler war zuletzt vereinslos, hatte sich aber beim Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg fit gehalten. Schon am Mittwoch wird er in Halle zu seinem neuen Team stoßen und trainieren.

Alexander Winkler: Aufstieg mit 1. FC Kaiserslautern

"Alex Winkler bringt sowohl Erfahrung als auch Stärken in Organisation und Zweikampfführung mit, galt auf seinen bisherigen Stationen als Führungsspieler und Teamplayer. Er kann uns Stabilität geben", sagt HFC-Sportdirektor Ralf Minge.

Der gebürtige Münchner Winkler debütierte bereits 2011 mit Haching in der 3. Liga und war dort ab 2017 drei Jahre lang unumstrittener Stammspieler. Sein Wechsel zum ambitionierten FCK 2020 ging nicht vollends auf, am Betzenberg tat sich der Innenverteidiger schwer und kam erst in seiner zweiten Saison zu regelmäßigen Einsätzen. Am Ende feierte er allerdings den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit den "Roten Teufeln".

Im Sommer 2022 verlängerte Kaiserslautern den Vertrag mit Winkler nicht mehr, der Spieler wurde vereinslos. Diese Zeit ist nun beendet: Beim Halleschen FC soll er helfen, den Klassenerhalt in der 3. Liga zu schaffen. In Halles Innenverteidigung liefert er sich einen Konkurrenzkampf mit Jannes Vollert und Sören Reddemann.