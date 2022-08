Halle (Saale)/MZ - Insgesamt 17 Spieler haben den Halleschen FC im Sommer 2022 verlassen – manche gingen freiwillig, mit anderen hat der Klub beim großen personellen Umbruch nicht mehr geplant. Wie ist es ihnen seitdem ergangen? Ein Überblick von Tor bis Angriff. (Stand: 23. August 2022)

Sven Müller (Torwart, Dynamo Dresden)

Der Keeper entschied sich gegen ein Angebot des HFC und wechselte ablösefrei zu Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden. Dort verlor er aber den Kampf um den Platz im Tor und durfte nur im DFB-Pokal ran.

Tim Schreiber (Torwart, Holstein Kiel)

Mit seinen zum Teil überragenden Leistungen im HFC-Tor empfahl sich Schreiber für den Sprung in die 2. Bundesliga. RB holte das Top-Talent zurück und verlieh es an Kiel, wo er aber zunächst einmal mit der Rolle des Ersatzkeepers leben muss.

Fynn Otto (Innenverteidiger, Eintracht Frankfurt)

Nach seiner sehr glücklosen Leihe beim HFC ging es für den Youngster zurück zum Europa-League-Sieger nach Frankfurt. Dort ist er auch eine feste Größe - allerdings nur im Reserve-Team in der Hessenliga.

Niklas Kastenhofer (Innenverteidiger, VfB Lübeck)

Das Eigengewächs fiel dem Umbruch in Halle zum Opfer. In der Regionalliga Nord will der 23-Jährige seine Karriere neu in Schwung bringen, hatte aber zum Saisonstart keinen Stammplatz inne.

Janek Sternberg (Linksverteidiger, vereinslos)

War als Ersatz-Kapitän in die HFC-Saison gegangen, es sollte aber seine letzte bleiben. Verlor seinen Stammplatz und spielte am Ende sportlich keine Rolle mehr. Einen neuen Klub hat der Ex-Bundesliga-Profi seither noch nicht gefunden.

Lukas Griebsch (Linksverteidiger, VfB Stuttgart II)

Erst sollte das Talent gehen, dann doch gehalten werden. Am Ende entschied sich der 18-Jährige für den Wechsel zum VfB, wo er nun in der Regionalliga-Reserve Erfahrungen sammeln soll.

Jan Löhmannsröben (Defensives Mittelfeld, FSV Zwickau)

Trotz langer Gespräche und Verhandlungen trennten sich die Wege des routinierten Sechsers und dem HFC im Sommer. Zwickau schlug gleich zu und nahm "Löh" unter Vertrag. Und der gewann zum Ligastart gleich mal gegen Halle...

Sebastian Bösel (Defensives Mittelfeld, vereinslos)

Ein halbes Jahr lang trug Bösel das HFC-Trikot, konnte sich dabei aber nicht für einen Anschlussvertrag empfehlen. Und auch andere Klubs haben offenbar kein großes Interesse, denn noch immer ist der 27-Jährige arbeitslos.

Marcel Titsch Rivero (Zentrales Mittelfeld, vereinslos)

Etwas überraschend ließ der HFC den in der Rückrunde 2022 so starken Mittelfeldmann ablösefrei gehen. Seitdem sucht der Ex-Bundesliga-Profi einen neuen Klub und wartet dabei noch auf das passende Angebot.

Julian Guttau (Linkes Mittelfeld, SC Freiburg II)

Nach der Verpflichtung von Nico Hug hatte der HFC keinen Bedarf mehr, Guttau zu halten. Und das Eigengewächs wagte einen Neuanfang bei der SCF-Reserve in der 3. Liga. Das erste direkte Duell ging mit 2:0 an Guttau, der beim Sieg auch in der Startelf stand.

Joscha Wosz (Offensives Mittelfeld, RB Leipzig)

Die Leihe des Neffen von HFC-Legende Dariusz Wosz war kein Glücksgriff für den Drittligisten. Inzwischen in das Offensiv-Talent zurück in Leipzig, wo er sportlich aber keine Rolle spielt. Trainiert nur individuell, nicht mit den Bundesliga-Profis.

Jan Shcherbakovski (Offensives Mittelfeld, Dynamo Dresden)

Vergeblich kämpfte Halle um den formstarken Offensivspieler, der einen Wechsel nach Dresden bevorzugte. Dort musste sich "Scherba" aber erst einmal hinten anstellen, auch weil ihn eine Verletzung in der Saisonvorbereitung zurückwarf. Debütierte aber immerhin am vierten Spieltag für seinen neuen Klub in der 3. Liga.

Julian Derstroff (Linksaußen, vereinslos)

Nach einer schwachen Saison musste der Offensivspieler in Halle gehen - und sucht weiter nach einem Anschlussvertrag. Der 30-Jährige war mal beim Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg ein Thema, ergeben hat sich daraus aber nichts.

Kebba Badjie (Rechtsaußen, VfB Oldenburg)

Nach schwacher Zeit in Halle inklusiver vorzeitiger Suspendierung hatte Badjie beim Stammverein Werder Bremen keine Zukunft mehr. Der 23-Jährige wechselte zu Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg. Dort gelang ihm schon im dritten Spiel etwas, was er in Halle nicht schaffte: Ein Tor.

Michael Eberwein (Hängende Spitze, Borussia Dortmund II)

Nach einer starken HFC-Saison mit 13 Toren zog es "Ebi" zurück zu seinem Ausbildungsklub nach Dortmund. Beim BVB soll soll der Offensivspieler das junge Team in der 3. Liga anführen. Begann die Saison als unumstrittene Stammkraft, tat sich mit dem Toreschießen aber schwer.

Elias Huth (Mittelstürmer, Erzgebirge Aue)

Der HFC wollte ihn unbedingt halten, aber der finanzstärkere Absteiger aus Aue machte am Ende das Rennen. Allerdings legte der Klub in der 3. Liga einen Fehlstart hin - auch, weil Huth (anders als zuvor in Halle) nicht traf.

Philipp Zulechner (Mittelstürmer, vereinslos)

Der Routinier bekam in Halle keinen neuen Vertrag, obwohl er zumindest als "Joker" eine passable Rückrunde gespielt hatte. Einen neuen Klub hat Zulechner seitdem nicht gefunden - und der HFC sucht weiter einen erfahrenen Angreifer fürs Zentrum.

Justin Eilers (Mittelstürmer, Germania Halberstadt)

Nach einem enttäuschenden Jahr beim HFC hat es den Ex-Torschützenkönig der 3. Liga in die Regionalliga Nordost verschlagen. Ob der 34-Jährige in Halberstadt gesund bleibt und mal wieder eine starke Saison spielen kann? Es wäre ihm zu wünschen.