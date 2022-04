HFC-Gerüchte: Sucht Halle Verstärkung bei Ost-Klubs?

Halle (Saale)/MZ - Die Saison 2022/23 wirft beim Halleschen FC schon ihre Schatten voraus. Zwar ist der Klassenerhalt noch nicht gesichert, doch will die neue Saison geplant werden. Weil zahlreiche Verträge auslaufen, wird es einen großen personellen Umbruch geben.

Wir sammeln an dieser Stelle alle Gerüchte rund um den Halleschen FC. Wichtiger Hinweis: Es handelt sich hierbei um Gerüchte, deren Wahrheitsgehalt nicht immer geklärt werden kann. Die Quelle ist jeweils angegeben bzw. verlinkt.

Hallescher FC: Gerüchte um Zu- und Abgänge

+++ 1. April +++ Anders als bei Eberwein darf sich der HFC bei Jan Löhmannsröben durchaus Hoffnung auf eine Vertragsverlängerung machen. Die Gespräche mit dem Routinier laufen, der Spieler ist nicht abgeneigt.

+++ 30. März +++ Dass Michael Eberwein im Sommer den HFC verlässt, ist sehr wahrscheinlich. Den Torjäger zieht es in die 2. Bundesliga, Interesse vom 1. FC Ingolstadt ist verbürgt, doch steigen die "Schanzer" wohl in die 3. Liga ab. Für den 26-Jährigen dürfte sich aber auch ein anderer Klub finden, auch wenn er beim HFC in der Rückrunde nicht mehr so glänzt wie noch in der Hinrunde.

+++ 29. März +++ Ein weiterer Name ist auf dem Markt. Tim Campulka soll laut "Bild" auf dem Zettel des HFC stehen. Der 22-Jährige ist Innenverteidiger beim Chemnitzer FC und passt als entwicklungsfähiger Regionalliga-Spieler gut ins Profil. Beim CFC ist Campulka Stammspieler und verpasste bislang kaum eine Pflichtspielminute.

+++ 24. März +++ Niklas Landgraf gehört zu den im Sommer ablösefreien Spielern, die der HFC gerne behalten würde. Auch der Linksfuß würde gerne in Halle bleiben, fühlt sich dort sehr wohl und ist Stammkraft. Da wundert es wenig, dass "Landi" bestätigt, dass Vertragsgespräche laufen.

+++ 23. März +++ Beim FSV Zwickau gehört Marco Schikora zu den Gewinnern der Saison. Ob als Linksverteidiger oder als Abräumer im zentralen Mittelfeld, der 27-Jährige ist absoluter Stammspieler bei den Westsachsen. Im Sommer läuft sein Vertrag aus und laut "Bild" soll der HFC an einer Verpflichtung interessiert sein. Aber auch Zwickau kämpft um seinen Allrounder, zudem könnten auch Zweitligisten beim Poker einsteigen.

+++ 16. März +++ Auch in Jena soll sich der HFC nach Verstärkungen umgesehen haben. Die "Bild" berichtet, dass Trainer André Meyer den im Sommer ablösefreien Leon Bürger vom FC Carl Zeiss beobachtet haben soll. Der 22-Jährige ist ehemaliger deutscher Junioren-Nationalspieler und kam schon in 2. Bundesliga und 3. Liga zu einigen Einsätzen.

+++ 10. März +++ Laut "Bild" soll Mario Müller ein Kandidat beim HFC sein. Der 30-Jährige ist aktuell Linksverteidiger beim 1. FC Saarbrücken und im Sommer ablösefrei auf dem Markt. Der gebürtige Mannheimer spielte zuvor beim Karlsruher SC, 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Trier.

+++ 3. März +++ Nach langer Verletzung kämpft sich Sven Müller beim HFC zurück in den Kader. Der Vertrag des Keepers, der eigentlich die Nummer eins war, läuft im Sommer aus - Gespräche über eine Verlängerung hat es noch nicht gegeben. Müller gehört offenbar nicht zu den Profis, die Sportchef Ralf Minge auf seiner Prioritätenliste hat...