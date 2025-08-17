Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Der Heimbonus half der SV Union Heyrothsberge am Sonntag nicht, als sie sich vor 34 Fans mit 0:2 (0:1) gegen den MTV 1887 Welsleben verabschieden musste.

0:2 – SV Union Heyrothsberge verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen MTV 1887 Welsleben

Biederitz/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Dirk Hoffmann. Der Trainer von Heyrothsberge musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Welsleben beobachten.

Nach 15 Minuten schoss Jan Luca Filax das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

SV Union Heyrothsberge sieht sich 0:2 im Rückstand – 47. Minute

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Fynn-Luca Wagner (Welsleben) den Ball über die Linie bringen (47.). Mit 2:0 gingen die Welsleber als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MTV 1887 Welsleben

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Sensenschmidt, Karmrodt, Kadriu, Felter, Hanke, Ziemann, Ursu, Irps (32. Hrachowitz), Hobohm, Montag

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Brych, Al-Alwan, Wagner, Richter, Löbel, Marx, Brych (36. Holm), Bernau (46. Gloria), Hellige, Filax

Tore: 0:1 Jan Luca Filax (15.), 0:2 Fynn-Luca Wagner (47.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 34