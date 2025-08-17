Eine deutliche Schlappe erlitt der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den SV Blau-Weiß Dölau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 35 Zuschauern mit 0:4 (0:3).

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Lucas Brüske. Der Trainer von Nietleben musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:3)-Niederlage gegen Dölau beobachten.

Nach 18 Minuten schoss Spieler Nummer 9 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Hallenser waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 9.

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) liegt 0:2 zurück – 34. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Darnell Zeug ersetzte Constantin Preuß. Auf der Gastseite sprangen Tilmann Ecke für Dionysis Kaplanidis und Johannes Richard Riedel für Timon Henze ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das finale Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 9 den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (69.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr wettmachen. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder, Müller, Wendt (82. Alali), Rosenheinrich (26. Kappen), Scharschuh, Ruppe (82. Forisch), Neutag (10. Möhwald), Preuß (64. Zeug), Seidel, Silber

SV Blau-Weiß Dölau: – Junghardt, Henze (46. Riedel), Kaplanidis (42. Ecke), Nietschmann (46. Khalel), Junghahn, Tyfko (28. Klein)

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35