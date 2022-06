Daniel Mesenhöler verlängert beim HFC: Zweikampf um die Nummer eins

Sie bleiben Teamkollegen in Halle: HFC-Keeper Daniel Mesenhöler klatscht mit Kapitän Jonas Nietfeld ab.

Halle (Saale)/MZ - Das Torwartrio beim Halleschen FC für die Drittliga-Saison 2022/23 steht: Am Sonntag gab der Klub die Vertragsverlängerung von Daniel Mesenhöler bekannt. Der 26-Jährige soll sich ein Duell um den Platz im Tor mit Zugang Felix Gerhardt liefern.

Außerdem wurde der 18-Jährige Luca Bendel aus dem eigenen Nachwuchs mit einem Profivertrag ausgestattet. Beide unterschrieben für eine Saison bis 2023.

Der aus der Jugend des 1. FC Köln stammende Mesenhöler war erst im Laufe der Saison 2021/22 vom HFC nachverpflichtet worden, weil sich Stammkeeper Sven Müller schwer verletzt hatte. In seinen acht Drittliga-Einsätzen machte der Keeper seine Sache gut und empfahl sich damit für einen Verbleib in Halle.

Hallescher FC: Tim Schreiber und Sven Müller machen Platz im Tor frei

Vor seiner Zeit beim HFC spielte Mesenhöler für den 1. FC Köln, Union Berlin, MSV Duisburg, Viktoria Köln und Heracles Almelo. Halle holte ihn Ende September 2021 aus der Vereinslosigkeit.

Mesenhölers Rivale um die Nummer eins ist ab dem Trainingsstart am 15. Juni Felix Gebhardt. Den deutschen U20-Nationaltorwart hatte der HFC bereits vor Wochen vom FC Basel für eine Saison ausgeliehen. Der 20-Jährige ist im Profibereich zwar noch unerfahren, doch hofft Halle auf eine gute und schnelle Entwicklung des Talents.

Damit geht Halle mit einem komplett neuen Trio in die Saison: Vor einem Jahr duellierten sich noch Tim Schreiber und Sven Müller um den Platz im Kasten. Beide haben den Klub aber inzwischen verlassen und sich andersweitig orientiert. Schreiber verlängerte bei RB Leipzig und ließ sich zu Holstein Kiel in die 2. Bundesliga ausleihen, Müller schloss sich ablösefrei Dynamo Dresden an.