Eine deutliche Schlappe erlitt die SG Sargstedt / Germania HBS II an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Plötzkau 1921. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 40 Zuschauern mit 1:5 (1:2).

Sargstedt/MTU. Die 40 Beobachter auf dem Sportplatz haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SG Sargstedt / Germania HBS II ein ernüchterndes 1:5 (1:2) hinnehmen musste.

Leon Fischer (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tim Gelbke den Ball ins Netz.

42. Minute: SG Sargstedt / Germania HBS II 0:2 im Hintertreffen

Es lief nicht gut für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der SV Plötzkau 1921 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Fischer (Plötzkau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Halberstädter sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Richter, Michl, Rheinschmitt (35. Kühnau), Abazid, Holstein, Hartmann (74. Schindler), Hotopp (27. Henning), Herbst (66. Albrecht), Natow (58. Roßmann), Camara

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Landgraf, Gelbke, Wenzel (76. Häckert), Popp, Querfurt, Meißner (46. Radicke), Küstermann, Fischer, Fütz, Fricke

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40