Vorspielen für einen Vertrag: HFC begrüßt Testspieler

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC hat am Donnerstag einen Probespieler begrüßt: Dildar Atmaca mischte bei der Trainingseinheit der Rot-Weißen am Vormittag auf dem Sportplatz in Lieskau mit. Der 19-Jährige soll bis zum Sonntag bleiben und sich für einen Vertrag empfehlen.

Atmaca ist 19 Jahre alt und wurde in Bielfeld geboren. Bei der Arminia durchlief er die Jugendteams und schloss sich 2021 den Würzburger Kickers an - damals unter Ex-HFC-Trainer Torsten Ziegner. In der abgelaufenen Saison kam der Linksaußen zu zehn Kurzeinsätzen und blieb dabei ohne Tor.

Seit Würzburgs Abstieg aus der 3. Liga ist Atmaca auf Vereinssuche, die Kickers planen den Neustart ohne den Offensivspieler. Nun darf er in Halle bei Trainer André Meyer vorspielen und soll auch bei den Testspielen der Regionaltour in Stedten und Brachstedt zum Einsatz kommen.

FSA-Präsident Holger Stahlknecht besucht HFC-Training

Außerdem bekam der HFC am Donnerstag Besuch von Holger Stahlknecht. Der Präsident des Fußball-Verbands in Sachsen-Anhalt (FSA) schaute bei der Einheit in Lieskau vorbei.