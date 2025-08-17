Der SV Merseburg 99 erzielte am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 37 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Döllnitz.

Merseburg/MTU. Die 37 Besucher des Stadtstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger besiegten die Gäste aus Döllnitz mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Hendryk Kersten (SV Merseburg 99) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Merseburger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Ismail Alsaleh der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

SV Merseburg 99 liegt in Minute 74 2:0 vorn

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Alsaleh (Merseburg) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 3:0 verließen die Merseburger den Platz als Sieger. Die Merseburger sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Bohm (72. Alsaleh), Geisler, Alhussein Alramadan, Pietrzak, Rabe (72. Reci), Ryll, Ahmad (63. Idrizovic), Herashchenko, Daoud (76. Hoffmann), Kersten (76. Meyer)

SG Döllnitz: Petzold – Eckert, Lizon, Seifert, Bültermann, Harmatha, Schumacher (80. Mauder), Trisch, Ofiara, Querfeld, Voigt (63. Mehlhose)

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37