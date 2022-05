Halle (Saale)/MZ - Der Klassenerhalt des Halleschen FC ist perfekt, jetzt kann es so richtig losgehen mit der Kaderplanung. Bei 17 der 31 Profis vom laufen die Verträge oder die Leihgeschäfte zum 30. Juni 2022 aus. Wer soll bleiben, wer will bleiben und wer muss möglich gehen?

Erste Entscheidungen sind bereits gefallen, das "Grundgerüst" des Kaders steht zumindest auf einigen Positionen. Ein Überblick. (Stand: 11. Mai 2022)

Diese Spieler stehen beim HFC ab Sommer 2022 unter Vertrag

Tor: -

Abwehr: Niklas Landgraf (Vertrag bis 2026), Lukas Griebsch, Sören Reddemann (beide 2024), Jannes Vollert, Niklas Kreuzer, Jonas Nietfeld (alle 2023)

Mittelfeld: Toni Lindenhahn, Tom Zimmerschied, Louis Samson, Lucas Halangk, Elias Löder, Aaron Herzog (alle 2023), Leon Damer (2024)

Sturm: Tom Bierschenk (2023)

Feststehende Zugänge: Leon Damer (TSV Havelse)

Feststehende Abgänge: Michael Eberwein (Borussia Dortmund II)

Hallescher FC: Diese Verträge laufen 2022 aus

Tim Schreiber (Torwart, 19 Jahre)

Dass er ein starker Drittliga-Torwart ist, hat Schreiber inzwischen bewiesen - auch wenn er seinen Stammplatz im HFC-Tor schon mehrfach verloren hat. Er gehört RB Leipzig, spielt nur auf Leihbasis in Halle. Dort sieht er seine Zukunft aber eher nicht, er wechselt wohl in die 2. Bundesliga

Sven Müller (Torwart, 26 Jahre)

Halles Nummer eins wurde durch eine böse Verletzung gestoppt. Generell weiß der Klub, was er am souveränen Keeper hat: Müller zählt zu den besten Torleuten in der 3. Liga, was ihn aber auch für andere Klubs interessant macht. Der HFC würde Müller gerne halten.

Daniel Mesenhöler (Torwart, 26 Jahre)

Nur durch die Verletzung von Müller kam er als "Notnagel" nach Halle, wo er sich erst einmal hinten anstellen musste. Löste dann aber Schreiber im Kasten ab und machte seine Sache gut. Der HFC will ihn wohl gerne halten.

Niklas Kastenhofer (Innenverteidiger, 23 Jahre)

Das Eigengewächs war einer der Gewinner der Saison und hatte seine Chance genutzt. Allerdings verlor er seinen Stammplatz, als Jannes Vollert wieder fit war. Mit dem HFC ist er zwar stark verwurzelt, aber mit 23 Jahren ist er kein Talent mehr, das sich freiwillig hinten anstellt. Aktuell sieht es eher nach Abschied im Sommer aus, was offenbar auch der Spieler so sieht.

Fynn Otto (Innenverteidiger, 19 Jahre)

Die Leihe von Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich für keine Seite gelohnt. Trotz aller Personalprobleme beim HFC kam der Youngster über wenige Kurzeinsätze hinaus. Ausgeschlossen, dass er über den Sommer hinaus in Halle bleibt.

Janek Sternberg (Linksverteidiger, 29 Jahre)

Als dritter Kapitän genießt er eine hohe Wertschätzung, sportlich gehörte Sternberg unter Trainer Schnorrenberg stets zum Stammpersonal. Der neue Trainer Meyer setzt auf links nicht auf ihn, was klar für eine Trennung im Sommer spricht.

Sebastian Bösel (defensives Mittelfeld, 27 Jahre)

Der Last-Minute-Zugang des HFC war lange Zeit verletzt und durfte für eine mögliche Vertragsverlängerung vorspielen. Seine Bilanz war durchwachsen, auch weil er sich erneute verletzte. Zukunft unklar.

Jan Löhmannsröben (Defensives Mittelfeld, 30 Jahre)

Der robuste Abräumer kam vereinslos nach Halle - und verletzte sich nach nur zwei Spielen. Seine Qualität war aber klar erkennbar, als Typ und "Sechser" hilft er vielen Teams. Trainer André Meyer setzt jedenfalls auf "Löh" und würde gerne über den Sommer hinaus mit ihm planen. Aber was plant der Spieler?

Marcel Titsch Rivero (zentrales Mittelfeld, 32 Jahre)

Unter Trainer Schnorrenberg war der gestandene Zweitliga-Profi stets hinten dran und galt schon als Fehleinkauf in Halle. Unter Nachfolger Meyer blüht "Titscho" im mehr auf Ballbesitz orientierten System plötzlich auf, ist Stammkraft und Lenker des Spiels. Das gibt ihm auch eine Perspektive über den Sommer hinaus - wenn der Spieler selbst denn daran überhaupt Interesse hat.

Joscha Wosz (zentrales Mittelfeld, 19 Jahre)

Der Neffe von HFC-Idol Dariusz Wosz kam im Januar auf Leihbasis von RB Leipzig an die Saale, um Spielpraxis zu sammeln und Halle beim Klassenerhalt zu helfen. Wosz und der HFC, das war in diesem Fall eher eine Zweckehe als eine Liebesheirat. Die Leihe endet im Sommer, dann kehrt der Junioren-Nationalspieler zurück zu RB. Klare Tendenz: Die Wege werden sich dauerhaft trennen.

Kebba Badjie (22 Jahre, Rechtsaußen)

Die Leihe zwischen HFC und Werder Bremen endet im Sommer. Fortgesetzt wird sie nicht - zu schwach waren die Leistungen des 22-Jährigen. Im April wurde er zudem noch aus disziplinarischen Gründe aus dem Kader gestrichen und vorzeitig zurück nach Bremen geschickt.

Julian Derstroff (30 Jahre, Linksaußen)

Nicht schlecht, aber auch nicht überragend: Derstoff ist beim HFC bislang nicht explodiert, schwankt in seinen Leistungen und ist in seiner zweiten Saison bislang schwächer als in der guten ersten. Dass diese Entwicklung auf eine Vertragsverlängerung hinausläuft, klingt momentan sehr unwahrscheinlich.

Julian Guttau (22 Jahre, Linksaußen)

Nach seiner starken Saison 2019/20 sahen viele das Eigengewächs schon auf dem Sprung in die 2. Bundesliga. Doch ging Guttaus Entwicklung nicht wirklich weiter. Erst Trainer André Meyer brachte ihn wieder in die Spur und will gerne weiter mit Guttau haben. Die Tendenz geht wohl zur Vertragsverlängerung in Halle.

Jan Shcherbakovski (20 Jahre, Offensives Mittelfeld)

Mit konstant guten Auftritten hat Shcherbakovski Guttau in der laufenden Saison als Top-Talent aus dem eigenen Stall abgelöst. Der Weißrusse spielt selbstbewusst und mutig auf - der HFC wird sicher alles versuchen, den Youngster weiter an sich zu binden. Doch der hat inzwischen auch andere Angebote vorliegen...

Justin Eilers (33 Jahre, Stürmer)

Im Sommer als "Rollenspieler" für Einwechslungen und wichtige Tore verpflichtet, fehlte Eilers einmal mehr verletzt. Der Stürmer hat keine Perspektive in Halle.

Elias Huth (25 Jahre, Stürmer)

Der "Boyd-Ersatz" kam Ende Januar aus Kaiserslautern und führte sich gleich mit Toren und viel Einsatz ein. Huth betreibt Werbung in eigener Sache, schließlich läuft sein Vertrag im Sommer aus. Oder doch nicht? Die Situation ist kompliziert, weil auch der 1. FC Kaiserslautern dabei eine Rolle spielt.

Philipp Zulechner (31 Jahre, Stürmer)

Der HFC holte Zulechner am letzten Transfertag aus der Vereinslosigkeit nach Halle, weil sich der Wunsch-Transfer von Marcos Alvarez nicht mehr realisieren ließ. Brachte sich vor allem als "Joker" gut ein und könnte eine Zukunft in Halle haben.