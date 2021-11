Weihnachten steht schon wieder kurz bevor und so auch der alljährliche Weihnachtsmarkt. Doch die Corona-Pandemie macht die Planung 2021 nicht leicht. Dies könnte Auswirkungen auf die Weihnachtsmärkte in ganz Sachsen-Anhalt haben. Hier ein Überblick.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - 2020 machte die Corona-Pandemie die Eröffnung von Weihnachtsmärkten in Sachsen-Anhalt nahezu unmöglich. 2021 stehen im Land allerdings einige schon kurz vor ihrer Öffnung. Die Corona-Zahlen steigen jedoch wieder. Welche Weihnachtsmärkte öffnen, welche Corona-Regeln gelten und aktuelle Nachrichten sind hier zu finden.

10.11.21: Weihnachtsmarkt Halle

In diesem Jahr soll eine Douglasie Halles Marktplatz in weihnachtlichen Lichterglanz tauchen. Am 23. November, 17.45 Uhr, will Bürgermeister Egbert Geyer (SPD) sie zum Leuchten bringen und damit gemeinsam mit der Salzwirkerbruderschaft der Halloren den Weihnachtsmarkt 2021 eröffnen.

09.11.21: Weihnachtsmarkt Tangerhütte

Sieben größere Weihnachtsmärkte locken normalerweise im Raum Tangerhütte in der Adventszeit. Während fünf von ihnen bereits mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Zahlen abgesagt sind, überlegen die Veranstalter in zwei Orten noch, was machbar ist.

09.11.21: Weihnachtsmarkt Stassfurt, Güsten, Egeln, Hecklingen

Alle wollen Weihnachtsmarkt, in Staßfurt, in Hecklingen, Egeln und Güsten beispielsweise. Die Freiluftveranstaltungen werden geplant. Aber niemand weiß, ob sie letztendlich durchführbar sind.

08.11.21: Weihnachtsmarkt Oschersleben

Nachdem das weihnachtliche Treiben im vergangenen Jahr zwangsweise pausieren mussten, soll in diesem Jahr wieder weihnachtliche Stimmung in der Oschersleber Innenstadt einziehen. Am ersten Dezember Wochenende 2021 soll es hier nicht nur ein Weihnachtsmärktchen, sondern gleichzeitig ein Weihnachtsmärchen geben.

08.11.21: Weihnachtsmarkt Wernigerode

Weihnachten steht vor der Tür – und damit auch die Frage: Was ist 2021 in Sachen Weihnachtsmarkt überhaupt möglich? In Wernigerode sind die Touristiker auf der Suche nach einem praktikablen Weg. Ist der Weihnachtsmarkt in Wernigerode ohne 3G-Regel möglich?

08.11.21: Weihnachtsmarkt Mieste

Die steigenden Corona-Zahlen im Altmarkkreis Salzwedel sorgten für eine weitere Veranstaltungsabsage. Es trifft den 28. Miester Weihnachtsmarkt. Schon im Vorjahr musste diese Traditionsveranstaltung aufgrund der Pandemie ausfallen. Der Gewerbeverein nennt gute Gründe für die diesjährige Absage.

05.11.21: Weihnachtsmarkt Alsleben

Nach einem Jahr coronabedingter Pause soll auch in Alsleben in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsmarkt stattfinden. Unter welchen Bedingungen und wie der Stand der Vorbereitungen ist, damit hat sich der Kulturausschuss in seiner jüngsten Sitzung befasst.

03.11.21: Weihnachtsmarkt Stendal

Der offizielle Startschuss für das bunte Marktreiben in Stendal fällt am 9. Dezember. Wann der Weihnachtsbaum kommt, steht auch schon fest. Es wird jedoch gewisse Einschränkungen beim „Budenzauber“ geben. Auf dem Weihnachtsmarkt wird unter anderem kein musikalisches Bühnenprogramm stattfinden.

02.11.21: Weihnachtsmarkt Wittenberg

Auf dem historischen Wittenberger Marktplatz soll nach zweijähriger Pause wieder ein Weihnachtsmarkt stattfinden. Vorgesehen ist er als eine gut fünfwöchige Veranstaltung vom 22. November bis 29. Dezember.

02.11.21: Weihnachtsmarkt Gommern

Am zweiten Adventswochenende soll in Gommern wie gewohnt der Weihnachtsmarkt stattfinden. Im Arbeitskreis Kultur des Stadtfördervereins „Wir für Gommern“ laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

28.10.21: Weihnachtsmarkt Dessau

Beim Dessauer Weihnachtsmarkt gibt es 2021 erstmals Kufenspaß auf echtem Eis. Die Stadt lässt sich das Winter-Wunderland einiges kosten.

27.10.21: Weihnachtsmarkt im Magdeburger Stadtteil Sudenburg

Nach einer coronabedingten Zwangspause 2020 soll nun wieder ein Weihnachtsmarkt in den Magdeburger Stadtteil Sudenburg locken. Die Planung dafür steht und auch bestimmte Corona-Regeln müssen eingehalten werden.

26.10.21: Weihnachtsmarkt Sandau

Der Weihnachtsmarkt in Sandau wird am 4. Dezember wieder an der Kirche stattfinden. Darüber einigten sich die Vereinsvorstände beim Treffen mit Bürgermeisterin Claudia Lange.

25.10.21: Weihnachtsmarkt Genthin

Der Genthiner Weihnachtsmarkt soll zwischen dem 17. und 19. Dezember starten. Diesmal ohne Schaustellerbetrieb Schmidt. Die Stadt Genthin plant die Veranstaltung in Eigenregie.

22.10.21: Weihnachtsmarkt Halle

Die Stadtverwaltung Halle plant unter anderem dezentrale Verkaufsstände an mehreren Orten in der Altstadt. So sollen die Weihnachtsmärkte in Halle stattfinden.

20.10.21: Ein Baum für den Weihnachtsmarkt Magdeburg

Der Baum für den Weihnachtsmarkt 2021 in Magdeburg ist gefunden. Er steht noch im Stadtteil Hopfengarten und soll am 10. November 2021 gefällt und auf dem Alten Markt aufgestellt werden. Er hat eine besondere Geschichte.

18.10.21: Weihnachtsmärkte im Saalekreis

Während die Corona-Zahlen im Saalekreis stetig steigen, müssen die Städte langsam, aber sicher eine Entscheidung zu den diesjährigen Weihnachtsmärkten treffen. Wird es in Bad Lauchstädt, Bad Dürrenberg, Braunsbedra und Schkopau einen Weihnachtsmarkt geben?

17.10.21: Weihnachtsmarkt Quedlinburg

Hygiene- und Sicherheitskonzept für die Veranstaltungen der „Adventsstadt 2021“ Quedlinburg stehen. Aktuell wird für die Adventsstadt mit Weihnachtsmarkt und Höfen mit der 2-G-Regel geplant. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen.

13.10.21: Weihnachtsmarkt Köthen

Über die ersten drei Adventswochenenden verteilt wird es in der Kreisstadt wieder drei Weihnachtsmärkte geben. Doch auch in Köthen gelten Regeln, die an die Corona-Situation angepasst werden müssen.

12.10.21: Weihnachtsmarkt Magdeburg

Am 22. November soll der Magdeburger Weihnachtsmarkt eröffnen. Stadtverwaltung und Weihnachtsmarkt GmbH haben jetzt die Regeln für den Budenzauber unter Corona-Bedingungen bekannt gegeben.

09.10.21: Weihnachtsmarkt Sangerhausen

Aus dem Wunsch vieler Sangerhäuser, dass der Weihnachtsmarkt wieder auf dem Marktplatz stattfindet, wird auch in diesem Jahr nichts. Stattdessen soll es eine alternative Veranstaltung geben.