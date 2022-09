Im Überblick: Aktuelle Demonstrationen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Corona-Beschränkungen, Hohe Energiepreise, Ukraine-Krieg: Auch in Sachsen-Anhalt gibt es regelmäßig Anlässe für Demonstrationen. Woche für Woche protestieren Menschen im Land für ihre Anliegen.

Welche Proteste und Demos es aktuell in Sachsen-Anhalt gibt, erfahren Sie hier.

Demo in Halle (Saale) am 17.09.2022

In Halle sind etwa 200 Teilnehmer dem Aufruf von Gewerkschaften und Parteien gefolgt und haben unter dem Motto „Genug ist genug“ ein Protestbündnis gebildet. Die Demosnatranten zogen vom Riebeckplatz über den Hansering zum Markt.

Demo in Quedlinburg am 16.09.2022

Mit einem Trecker-Corso um die Innenstadt von Quedlinburg haben Landwirte am Rand der Agrarministerkonferenz für ihre Interessen demonstriert. Rund 100 Traktoren rollten am Freitagvormittag durch die Stadt.

Demo in Halle (Saale) am 15.09.2022 von „Halle Zusammen“

Das neue Bündnis „Halle Zusammen“ mobilisiert bei seiner Auftakt-Demo am Donnerstagabend in der Innenstadt von Halle rund 200 Teilnehmer. Von Verschwörungen oder Russland-Unterstützern will man sich klar abgrenzen. Gemeinsam war allen Teilnehmenden die Sorge vor dem anstehenden Winter sowie vor steigenden Preisen und sozialer Ungerechtigkeit.

Demo in Magdeburg am 12.09.2022 gegen Energiepreise und Ukraine-Krieg

In Magdeburg demonstrierten am Montagabend wieder zahlreiche Menschen gegen die hohen Energiekosten, den Ukraine-Krieg und die Politik der Bundesregierung. Laut Polizei beteiligten sich an der Kundgebung über 2.000 Menschen.

Demo in Halle (Saale) am 12.09.2022 von „Bewegung Halle“

Erneut zählte die Demonstration der sogenannten "Bewegung Halle" am Montagabend mehr Teilnehmer als in der Vorwoche. Um die Corona-Politik geht es längst nur noch am Rande.

Demo im Jerichower Land am 12.09.2022

Rund 300 Menschen sind am Montagabend im Jerichower Land auf die Straße gegangen, um gegen die Politik der Bundesregierung zu protestieren. Unter anderem forderten sie ein Ende der Sanktionen gegen Russland.

Demo in Aschersleben am 12.09.2022

In Aschersleben sind am Montagabend schätzungsweise 2.500 Menschen gegen die deutsche Energiepolitik auf die Straße gegangen. Die Zahl der Demo-Teilnehmer hat sich damit gegenüber der vorherigen Woche verdoppelt.

Demo in Querfurt am 12.09.2022 mit Hans-Thomas Tillschneider (AfD)

Mehrere Hundert Menschen haben am Montagabend in Querfurt gegen die Bundesregierung sowie deren Wirtschafts-, Energie- und Ukrainepolitik demonstriert. Hans-Thomas Tillschneider, Chef der AfD im Saalekreis, nennt in Querfurt die Regierungen in Berlin und Magdeburg „Feinde“ und kündigt weitere Demos an.

Demo in Wittenberg am 12.09.2022

850 Menschen haben sich nach Polizeiangaben am Montag in Wittenberg den wöchentlichen Protesten gegen die Politik der Bundesregierung angeschlossen. Wieder führen Traktoren den Protestzug an.

Demo in Köthen am 12.09.2022

Die Montagsdemonstranten in Köthen fordern Frieden und wenden sich gegen staatliche Bevormundung. Rund 600 Menschen hatten sich dem Protest angeschlossen.

Demo in Halle (Saale) am 10.09.2022 zum Cristopher Street Day (CSD)

Trotz Regen und rechter Gegendemo haben etliche Menschen am Samstag den Christopher Street Day in Halle gefeiert. Die Polizei musste zum Teil eingreifen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.