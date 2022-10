„Reformation 2.0“ - Was Regierungskritiker in Wittenberg sagen

Wie die Prominenz der Szene in Wittenberg versucht, sich mit ihrem Protest auf Luther zu beziehen und welche freimütigen Eingeständnisse es am Rande der Kundgebung zu hören gibt.

Kundgebung im Luthergarten in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Nicht weniger als eine „Reformation 2.0“ sollte es werden. Die Organisatoren des allwöchentlichen Montagsprotests in Wittenberg hatten im Vorfeld des Reformationstages über soziale Netzwerke besonders intensiv geworben. Sie betonten, dass Redebeiträge aus der Lutherstadt zu anderen Kundgebungen in ganz Deutschland übertragen werden. Viele in der Szene prominente Redner waren angekündigt - und sie sollten auf und neben der Bühne kein Blatt vor den Mund nehmen.