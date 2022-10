Etwa 600 Menschen ziehen bei Protestzug durch die Kreisstadt

Sangerhausen - Mehrere Hundert Menschen haben am Montagabend bei einem „Spaziergang“ durch Sangerhausen gegen die Politik der Bundesregierung, hohe Energiepreise und den Ukrainekrieg demonstriert. Die Polizei zählte etwa 500 und damit deutlich mehr Teilnehmer als in der vergangenen Woche. Teilnehmer des Aufzugs nannten eine Zahl von knapp 600 Demonstranten. Vor dem Zug durch die Stadt sprach der als Reichsbürger bekannte Heinrich Göttsche aus Bremen. Die Spaziergänger hatten wie in den Vorwochen unter anderem Reichsflaggen, Russlandfahnen, aber auch Flaggen mit der Aufschrift „Frieden schaffen ohne Waffen“ dabei. Auf einem anderen Transparent wurde der Austritt aus der Nato gefordert. Auf einem weiteren Transparent hieß es: „Russland ist nicht der Feind, sondern unsere kriminelle Regierung!“.

Eines der Transparente der Demonstranten. (Foto: Frank Schedwill)