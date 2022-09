Trecker-Corso gegen Agrarminister in Quedlinburg: „Lasst uns Bauern mal in Ruhe“

Quedlinburg - Mit einem Trecker-Corso um die Innenstadt von Quedlinburg haben Landwirte am Rand der Agrarministerkonferenz für ihre Interessen demonstriert. Rund 100 Traktoren rollten am Freitagvormittag durch die Stadt. „Unsere Forderung an die Agrarminister ist: Lasst uns Bauern mal in Ruhe, Schluss mit weiteren Auflagen“, sagte der aus Niedersachsen angereiste Landwirt Christian Linne vor dem Quedlinburger Rathaus. Linne vertritt den Verband Freie Bauern, der vor allem Familienbetriebe vereint.

