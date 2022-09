Die Montagsdemonstranten in Köthen fordern Frieden und wenden sich gegen staatliche Bevormundung. Was die Protestierer fordern und wofür sie stehen.

Köthen/MZ - Rund 600 Menschen haben am Montag in Köthen für Frieden in der Ukraine und gegen staatliche Bevormundung bei Gesundheit und anderen Bereichen demonstriert. An dem friedlichen Protest beteiligten sich Menschen aller Altersgruppen – von Kindern mit Rollern und Jugendlichen über Paare und Rentner.