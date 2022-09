Hoher Zulauf bei Protesten am Montag in Halle

Die hohen Gas- und Strompreise bestimmen am Montagabend die Demo der „Bewegung Halle“. Massen fordern den Rücktritt des Regierungskabinetts.

Halle (Saale)/MZ - Auf der bislang größten Demonstration seit Ende der Corona-Pandemie in Halle sind am Montagabend rund 1.500 Teilnehmer durch die Innenstadt gezogen. Organisator war die „Bewegung Halle“. Redner im Demonstrationszug forderten mit Megafonen ein Ende der Sanktionen gegen Russland, Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg und den Rücktritt der Bundesregierung. „Die Angst ist groß. Corona bleibt ein Thema, aber die Furcht geht um vor einem Einbruch der Wirtschaft“, sagte Veranstaltungsleiter Christian Perz der MZ.

Solidaritätsbekundungen für die Menschen in der Ukraine gab es keine, allerdings auch keine Unterstützung für die russischen Invasoren. „Viele Menschen, die mit uns auf der Straße sind, haben Hilfstransporte in die Ukraine begleitet. Wir wollen aber bewusst nicht politisch sein. Stattdessen fordern wir Verhandlungen, denn Gewalt hat noch keinen Konflikt gelöst“, so Perz. Gleichzeitig schloss er aus, dass sich die Bewegung Halle mit anderen Bündnissen zusammenschließen werde, um mehr Druck auf die Politik auszuüben. „Wir lassen uns weder von Gewerkschaften noch Parteien instrumentalisieren.“

Laut Polizei blieb die Demonstration friedlich. Die Organisatoren hatten im Vorfeld sowohl an das linke wie das rechte Lager appelliert, die Demo nicht zu stören. Auch waren bis auf die Deutschland-Flagge alle Fahnen mit einem politischen Inhalt verboten.