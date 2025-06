Winningen/MZ - Es sitzt sich entspannt unter den Schatten spendenden Bäumen auf dem Teichberg in Winningen. Drei Tage lang feiern die Winninger ihr Heimat- und Kinderfest, am Sonnabendnachmittag verlegen viele den Wochenend-Kaffee auf den Festplatz. Es wäre auch zu schade, hätten die Frauen des Ortes die Köstlichkeiten vergebens gebacken. Elf Sorten warten am Kuchenbuffet auf Abnehmer, die nicht lange auf sich warten lassen. Die Erdbeertorte ist am schnellsten weg.

